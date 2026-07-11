Ký sinh trùng gây 'tiêu chảy dữ dội' xuất hiện ở hơn 30 bang của Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay tính đến ngày 9.7 đã có 31 bang báo cáo các trường hợp mắc tiêu chảy, với hàng chục trường hợp nhập viện nhưng không có trường hợp tử vong nào.

Nguyên nhân nhiễm ký sinh trùng cyclospora được cho là thường bắt nguồn từ rau quả tươi Ảnh: AP

Trong đó, bang Michigan là tâm điểm của đợt bùng phát bệnh nhiễm trùng đường ruột cyclosporiasis do ký sinh trùng cyclospora gây ra. Giới chức bang đã báo cáo 1.562 trường hợp mắc bệnh này, tính đến ngày 10.7, theo AFP.

Các quan chức y tế chưa xác định được nguyên nhân bùng phát nhiễm cyclospora, thường bắt nguồn từ rau quả tươi. Các triệu chứng thường xuất hiện muộn sau khi nhiễm bệnh, khiến việc xác định nguồn gốc trở nên khó khăn.

Nếu không được điều trị, bệnh có thể kéo dài hơn một tháng. Bệnh này thường không đe dọa đến tính mạng, nhưng có thể khiến cơ thể mất nước, theo các cơ quan y tế công cộng.

Trước đây, các loại thực phẩm bao gồm rau trộn đóng gói sẵn, ngò rí tươi, húng quế tươi, quả mâm xôi, đậu tuyết và hành lá bị xem có liên quan với bệnh cyclosporiasis.

Các quan chức trên khắp nước Mỹ khuyến cáo nên rửa kỹ rau quả, hoặc tốt hơn nữa là nấu chín, vì nhiệt độ cao hơn 70 độ C sẽ tiêu diệt ký sinh trùng cyclospora.

Ngoài các triệu chứng xuất hiện muộn sau một thời gian ủ bệnh tương đối dài, việc hiểu rõ phạm vi của dịch bệnh trở nên phức tạp do các bang có cách báo cáo khác nhau.

Một số tiểu bang báo cáo cả các trường hợp được xác nhận và nghi ngờ mắc bệnh trong cùng một con số, trong khi một số tiểu bang chờ đến khi hoàn tất điều tra mới báo cáo cho CDC.

"CDC nhận thức được rằng các tiểu bang có thể báo cáo số ca mắc bệnh cyclosporiasis cao hơn so với dữ liệu của CDC và đang hợp tác chặt chẽ với các bang để cập nhật số liệu khi có thêm các trường hợp được xác nhận", CDC nhấn mạnh.

Cơ quan này thông báo trên trang web của mình rằng hiện có 843 trường hợp được xác nhận, và 1.500 trường hợp khác cần phân tích thêm. "Tính đến thời điểm này trong năm, nhiều bang đã báo cáo sự gia tăng số ca mắc bệnh trong 2 tuần qua so với cùng kỳ năm 2025", CDC cho biết thêm.