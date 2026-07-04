Mỹ điều tra ký sinh trùng gây tiêu nghiêm trọng chảy tại 18 bang

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), từ ngày 1.5 - 16.6, đã có 145 ca mắc bệnh tại 17 bang, trong đó 20 bệnh nhân phải nhập viện. Tuy nhiên, số liệu thực tế tại các địa phương còn cao hơn nhiều. Các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm New York, Texas, Illinois và Michigan, The Guardian đưa tin ngày 3.7.

Tại Michigan, giới chức y tế đang điều tra một đợt lây nhiễm quy mô lớn. Tính đến cuối tháng 6, bang này đã ghi nhận hơn 300 ca mắc, tăng vọt so với mức trung bình chỉ khoảng 50 ca mỗi năm. Tương tự, tờ The New York Times cho hay số ca mắc tại thành phố New York trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ký sinh trùng cyclospora được cho là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát tiêu chảy tại nhiều bang Mỹ ẢNH: CDC MỸ

Đợt bùng phát tiêu chảy hiện nay được cho là do ký sinh trùng cyclospora gây ra. Cyclospora thường lây lan qua các loại nông sản ăn sống và nguồn nước nhiễm phân người. Khi đi vào cơ thể, chúng gây ra bệnh nhiễm trùng đường ruột.

Theo CDC, các triệu chứng của bệnh bao gồm co thắt dạ dày, buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, sốt nhẹ và nôn mửa. Đáng chú ý, triệu chứng phổ biến nhất được ghi nhận là tình trạng "tiêu chảy phân lỏng nhiều lần". Dù vậy, căn bệnh này thường không đe dọa đến tính mạng. Đến nay, giới chức chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong đợt bùng phát hiện tại.

CDC cho biết cơ quan này đang phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để điều tra các cụm lây nhiễm. Các bệnh nhân được xác định đều phát bệnh sau khi tiêu thụ thực phẩm trong nước và không hề đi du lịch trong khoảng hai tuần trước đó. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy tất cả các ca bệnh này đều xuất phát từ một nguồn lây duy nhất, do đó các nhà điều tra đang phải mở rộng phân tích nhiều ổ dịch tiềm năng.

Tại Mỹ, bệnh nhiễm trùng đường ruột do cyclospora thường mang tính theo mùa, đạt đỉnh từ tháng 5 đến tháng 8. Trong những tháng xuân và hè, người dân có thói quen tiêu thụ nhiều rau củ quả tươi như húng quế, rau mùi, rau chân vịt và các loại quả mọng. Đây vốn là những thực phẩm từng liên quan đến các đợt bùng phát trong quá khứ. CDC đánh giá đợt dịch lần này đang ở mức đáng báo động do số ca mắc tăng cao dị thường trong khi nguồn lây cụ thể vẫn là một ẩn số.