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Thế giới

Dịch vi rút Hanta kết thúc, lo ngại mới về Ebola và Marburg

Khánh An
Khánh An

Hãng AFP ngày 3.7 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố dịch vi rút Hanta đã kết thúc, sau khi vi rút lây lan trên du thuyền MV Hondius hồi tháng 4.

Có 12 ca nhiễm và 1 ca nghi nhiễm liên quan ổ dịch này, trong đó có 3 trường hợp tử vong. "Người tiếp xúc cuối cùng với người nhiễm vi rút Hanta trên du thuyền MV Hondius đã hoàn thành thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính và trở về nhà. Không có ca nào khác được ghi nhận kể từ ngày 25.5", ông Tedros phát biểu. Hơn 650 trường hợp tiếp xúc gần đã được ghi nhận và theo dõi tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dịch vi rút Hanta kết thúc, lo ngại mới về Ebola và Marburg - Ảnh 1.

Du thuyền MV Hondius tại cảng Rotterdam (Hà Lan) ngày 18.5

Ảnh: AFP

Liên quan dịch Ebola, dữ liệu của chính phủ CHDC Congo ngày 2.7 cho thấy số ca nhiễm đã tăng lên 1.460, trong đó có 447 ca tử vong. Reuters dẫn thông báo của Bộ Truyền thông CHDC Congo cho biết 54 ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày 1.7 tại các tỉnh Ituri và Bắc Kivu.

Trong một diễn biến khác, WHO cho hay một đứa trẻ gần một tuổi rưỡi vừa được xác nhận nhiễm vi rút Marburg tại Uganda, khi các nhân viên y tế tăng cường giám sát Ebola. Dù do các loại vi rút khác nhau gây ra, Ebola và Marburg có những điểm tương đồng về mặt lâm sàng, khi đều gây sốt xuất huyết và có thể gây ra các đợt bùng phát với tỷ lệ tử vong cao.

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Hanta virus EBOLA CHDC Congo

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