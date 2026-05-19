Một trường hợp tử vong do vi rút hanta tại Mỹ

Trang tin The Colorado Sun ngày 19.5 dẫn lời bà Hope Shuler, người phát ngôn Sở Y tế Công cộng bang Colorado, cho biết một người trưởng thành tại hạt Douglas đã tử vong sau khi được xác định nhiễm vi rút hanta.

Bà Shuler nói rằng các bằng chứng sơ bộ chỉ ra bệnh nhân nhiễm vi rút do tiếp xúc với loài gặm nhấm tại địa phương. Dù vậy, nguy cơ đối với cộng đồng hiện ở mức thấp và vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Đây là ca tử vong đầu tiên do vi rút hanta tại Colorado kể từ năm 2024.

Cơ quan chức năng Mỹ tại sân bay bang Nebraska ngày 11.5 hỗ trợ các hành khách được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius, con tàu xảy ra đợt bùng phát vi rút hanta đầu tháng 5

Cơ quan chức năng Colorado cũng nêu rõ ca tử vong trên không liên quan đến đợt bùng phát vi rút hanta trên tàu du lịch MV Hondius gây xôn xao dư luận quốc tế gần đây. Con tàu đã cập cảng thành phố Rotterdam, Hà Lan trong ngày 18.5. Cơ quan chức năng đã tiến hành biện pháp cách ly và khử trùng.

Vi rút hanta có nhiều biến thể, trong đó chủng vi rút Andes có nguồn gốc từ Nam Mỹ có khả năng lây từ người sang người. Tám trường hợp nhiễm bệnh trên tàu MV Hondius cũng được xác nhận nhiễm chủng Andes.

Trong khi đó, chủng phổ biến tại bang Colorado là chủng Sin Nombre. Theo The Colorado Sun, chủng này không lây giữa người với người mà thường lây truyền do tiếp xúc với chất thải hoặc nước tiểu của chuột hay các loài gặm nhấm khác.

Bang Colorado vốn là điểm nóng bùng phát vi rút hanta tại Mỹ. Thống kê từ năm 1993 - 2023 cho thấy bang này ghi nhận số ca nhiễm cao thứ hai toàn quốc với 121 trường hợp, trong đó có 45 ca tử vong, chỉ xếp sau bang New Mexico, với 129 ca nhiễm và 54 ca tử vong.

Mùa xuân và mùa hè thường là thời điểm bang Colorado ghi nhận nhiều ca bệnh do người dân dọn dẹp nhà cửa và vô tình tiếp xúc với chất thải của chuột.

Giới chức y tế các nước cũng đang tìm giải pháp điều trị vi rút hanta. Reuters ngày 18.5 đưa tin Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đã nhận lô thuốc kháng vi rút favipiravir từ Nhật Bản. Đây đang là loại thuốc được thử nghiệm để điều trị vi rút hanta.