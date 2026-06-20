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Thế giới

Ca nhiễm Ebola tăng nhanh, hơn 230 người chết ở CHDC Congo

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Reuters ngày 19.6 dẫn cập nhật từ chính phủ CHDC Congo cho hay số ca nhiễm Ebola ở nước này đã tăng lên 896, với 232 trường hợp tử vong.

Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 18.6 thống kê số ca mắc bệnh đã tăng 38% chỉ trong một tuần qua. Hơn một tháng kể từ khi đợt bùng phát được xác nhận, tâm dịch nằm ở tỉnh Ituri (miền đông CHDC Congo) với hơn 90% ca nhiễm. Đã có ít nhất 74 bệnh nhân khỏi bệnh.

Ca nhiễm Ebola tăng nhanh, hơn 230 người chết ở CHDC Congo - Ảnh 1.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại CHDC Congo ngày 18.6

Ảnh: AP

Giới chức y tế cảnh báo số người đã tiếp xúc với mầm bệnh có thể lên đến 35.000 người, trong khi quá trình truy vết chỉ mới tiếp cận được khoảng 4.000 người. Các cơ quan nhân đạo cũng bày tỏ lo ngại khi công tác khoanh vùng dịch gặp khó khăn do căng thẳng chính trị tại miền đông CHDC Congo.

Ngoài ra, những nỗ lực phòng chống dịch cũng đối diện thách thức do thiếu kinh phí và nhân lực. Hãng AP dẫn lời bác sĩ Wessam Mankoula, nhà dịch tễ học tại CDC châu Phi, cho biết dù các quốc gia và đối tác cam kết tài trợ hơn 900 triệu USD, thực tế mới chỉ có 90 triệu USD được giải ngân để chống dịch. CDC châu Phi ước tính cần 540 nhân viên y tế nhưng hiện chỉ có 84 người làm việc trên thực địa.

Đội mai táng bị tấn công tại vùng dịch Ebola ở Congo

Đợt bùng phát này do chủng vi rút hiếm Bundibugyo gây ra và đến nay chưa có vắc xin hay phương pháp điều trị được phê duyệt cho chủng này. Các nhà khoa học đang nỗ lực phát triển những phương pháp điều trị thử nghiệm như kháng thể đơn dòng. Hiện các tổ chức và tập đoàn dược phẩm hàng đầu đang chạy đua để sản xuất vắc xin và thuốc điều trị Ebola chủng Bundibugyo. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính sẽ mất từ 7-9 tháng để vắc xin mới đủ điều kiện thử nghiệm trên người.

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