Kỹ sư Microsoft hé lộ điều xảy ra khi nhấn giữ nút nguồn để tắt máy tính

Việc nhấn giữ nút nguồn để tắt máy tính đã quen thuộc với mọi người dùng, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau cú nhấn tưởng chừng đơn giản đó là cả một quá trình trích xuất bản ghi lỗi của Windows, diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Mới đây, kỹ sư kỳ cựu Raymond Chen của Microsoft đã chia sẻ chi tiết trên blog The Old New Thing về cơ chế hoạt động của hệ thống khi người dùng tắt máy tính bằng nút nguồn vật lý.

Chuyện gì thực sự diễn ra trong 12 giây nhấn giữ nút nguồn máy tính?

Theo đó, nếu người dùng giữ nút nguồn liên tục trong 12 giây, máy tính sẽ kích hoạt quá trình ngắt nguồn phần cứng mà không hề gửi bất kỳ thông báo nào cho hệ điều hành. Đáng chú ý, nhân hệ điều hành Windows sẽ nhận biết ý định tắt máy sau khoảng 8 giây nhấn giữ và lập tức tận dụng 4 giây tiếp theo để xuất bản kết xuất nhân (kernel dump) cho dịch vụ báo cáo lỗi Windows.

Kỹ sư Microsoft tiết lộ điều hệ thống thực hiện khi bị ép tắt nguồn đột ngột ẢNH: PHONG ĐỖ

Các bản ghi này được Microsoft phân loại nội bộ là lỗi nhấn giữ nút nguồn lâu (LPBH), hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật phân tích các nguyên nhân gây treo máy, chẳng hạn như các lỗi xung đột driver.

Hệ thống cũng ghi nhận liệu màn hình có chứa toàn bộ điểm ảnh đen hay không để chuyển tiếp dữ liệu đến nhóm điều tra chuyên biệt phụ trách sự cố LPBH màn hình đen. Dù Raymond Chen tin rằng các bản dựng Windows Insider hiện đã hiển thị yêu cầu người dùng nhấc ngón tay để hoàn tất xuất bản dump, tính năng này vẫn chưa từng được ghi nhận trong các thử nghiệm thực tế.

Ông Chen cũng nhắc lại một trường hợp hỗ trợ kỹ thuật hy hữu từ thời kỳ Windows 3.1, khi một khách hàng liên tục phản ánh về việc máy tính chỉ hiện màn hình đen kịt sau khi hiển thị logo nhà sản xuất. Sau quá trình kiểm tra, kỹ sư Microsoft phát hiện người dùng này vì quá thích màu đen nên đã chỉnh toàn bộ thiết lập màu sắc trong Control Panel sang màu đen, khiến hình nền desktop, văn bản và thanh Taskbar đều bị trùng màu dù máy vẫn vận hành bình thường.

Dù không có tài liệu chi tiết về cách khắc phục sự cố năm xưa, nhưng ông Chen dự đoán người kỹ sư khi đó đã khởi động vào MS-DOS và chạy công cụ EDIT.COM để khôi phục toàn bộ cài đặt màu sắc về mặc định. Câu chuyện này minh họa cho nguồn gốc của các công cụ chẩn đoán màn hình đen, đồng thời làm rõ cách Windows luôn cố gắng thu thập dữ liệu chẩn đoán ngay trước thời điểm phần cứng bị ngắt nguồn.