Chiếc máy gặt đập liên hợp đang hoạt động trước mắt thực chất được làm từ một chiếc xe tăng đồ chơi điều khiển từ xa đã hư hỏng… Đây là một trong những sản phẩm tái chế ấn tượng của Ngô Hoàng Trí, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ).

'Kỹ sư nhí' lớp 4 ở miền Tây: Biến đồ chơi hỏng thành máy gặt, xe công nông chạy được

Từ những món đồ chơi cũ tưởng chừng bỏ đi, Trí đã khéo léo "hô biến" thành những mô hình mới mang đậm dấu ấn sáng tạo của riêng mình.

Sau nhiều tháng sử dụng, chiếc xe tăng đồ chơi bị móp méo phần khung, mô tơ và mạch điện cũng bị cháy. Thay vì bỏ đi, Trí quyết định sửa chữa và cải tạo thành một chiếc máy gặt đập liên hợp Kubota.

Chiếc máy gặt đập liên hợp được Trí chế lại từ xe tăng đồ chơi ẢNH: THANH DUY

Em tận dụng lại phần bánh xích của xe tăng, trong khi thân máy gặt được tạo hình bằng giấy formex và hộp sữa. Các chi tiết như hệ thống đập lúa phía trước được làm từ ống nhựa composite, dây rút nhựa, còn trục xoay dây xích được thay thế bằng dây thun.

Do cấu tạo khác hoàn toàn mẫu xe ban đầu, Trí còn gắn thêm một thỏi nam châm phía sau để giữ cân bằng cho mô hình. Đặc biệt, hệ thống điện 3,7V nguyên bản được em nâng cấp lên 12V, giúp mô hình vận hành mạnh mẽ và ổn định hơn.

Chiếc máy gặt đập liên hợp chỉ là một trong hàng chục mô hình đang được Trí trưng bày tại nhà. Cậu học trò lớp 4 còn biến xe container thành xe dự báo thời tiết, xe xúc đất thành xe bồn chứa nước, cùng nhiều mô hình khác như máy cắt cỏ, máy khoan cọc, máy bơm nước hay xe công nông.

Trí rất thích mày mò, và chiếc máy gặt chỉ là một phần trong "gia tài máy móc" mà Trí có ẢNH: THANH DUY

Điều đáng chú ý là phần lớn vật liệu được sử dụng đều rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày như ống hút, nắp chai, bút cũ, ống nước hay hộp nhựa. Dù kỹ thuật lắp ráp vẫn còn mang nét ngây ngô của một cậu bé tiểu học, nhưng sự sáng tạo và khả năng quan sát của Trí khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mỗi sản phẩm đều được em tìm hiểu rất kỹ. Trí có thể giải thích rành mạch về vật liệu sử dụng, cách đấu nối mạch điện, lựa chọn pin phù hợp với từng loại mô tơ cũng như nguyên lý hoạt động của mô hình.

Những món đồ chơi được tái chế chủ yếu là các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực gắn liền với cuộc sống của em ở miền Tây. Để thực hiện các sản phẩm, Trí chủ động tìm hiểu trên internet, học cách sửa chữa, thay thế linh kiện, nâng cấp hệ thống điện và thậm chí tự đặt mua các vật dụng cần thiết.

Niềm đam mê sáng tạo ấy đã theo Trí từ những năm mẫu giáo. Với các mô hình đơn giản, em chỉ mất vài giờ để hoàn thành. Những sản phẩm phức tạp hơn có thể mất từ 1-2 ngày. Dù nhiều lần gặp lỗi kỹ thuật, Trí vẫn kiên trì làm lại cho đến khi thành công.

Gia đình cho biết nhờ sở thích đặc biệt này mà nhiều năm qua, họ cũng ít phải mua thêm đồ chơi mới cho con.

Không chỉ yêu thích tái chế đồ chơi, Trí còn thể hiện khả năng tư duy tốt khi lắp ráp lego và các mô hình kỹ thuật phức tạp ẢNH: THANH DUY

Mới đây, em đã sử dụng bộ lắp ghép kỹ thuật lớp 4 để chế tạo mô hình máy gặt đập liên hợp. Sản phẩm này giúp Trí giành giải khuyến khích tại cuộc thi "Tìm kiếm kỹ sư nhí năm học 2025-2026" do Công ty cổ phần Đầu tư - Xuất bản Thiết bị giáo dục Việt Nam tổ chức.

Đối với cậu học trò lớp 4 ở miền Tây, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã bỏ ra mà còn là nguồn động viên để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê sáng tạo từ những món đồ giản dị quanh mình.