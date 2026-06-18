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Sau nửa tháng bán xăng E10: Tài xế nói gì về lời đồn hư xe, chết máy?
Video Đời sống

Sau nửa tháng bán xăng E10: Tài xế nói gì về lời đồn hư xe, chết máy?

Hồ Hiền
Hồ Hiền

Từng gây không ít tranh luận khi chính thức được bán trên toàn quốc từ ngày 1.6,2026, xăng sinh học E10 đi kèm hàng loạt lời đồn như dễ chết máy, hụt ga hay làm hư động cơ. Sau hơn nửa tháng sử dụng, những người đổ xăng gần như mỗi ngày để mưu sinh đang cảm nhận thế nào về loại nhiên liệu này?

Thời điểm mới áp dụng trên toàn quốc, xăng E10 từng nhận về không ít hoài nghi. Nhiều người lo ngại xe sẽ bị giật máy, chết máy giữa đường phải dắt bộ. Một số khác truyền tai nhau chuyện xe hụt ga, khó khởi động hoặc không phù hợp với động cơ đang sử dụng. Hàng loạt đồn đoán trên mạng xã hội khiến không ít người dùng hoang mang.

Sau hơn nửa tháng xăng E10 được bán rộng rãi trên toàn quốc, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận ý kiến của các tài xế công nghệ, shipper - những người gần như phải đổ xăng mỗi ngày để phục vụ công việc.

Sau nửa tháng bán xăng E10: Tài xế nói gì về lời đồn hư xe, chết máy?

Sau hơn nửa tháng áp dụng bán xăng E10 trên toàn quốc, theo ghi nhận tại khu vực trung tâm TP.HCM, người dân có thể dễ dàng tìm thấy xăng E10 ở bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào. 

Chia sẻ tại hội thảo "Chuyển dịch năng lượng - Động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số", do Báo Lao Động phối hợp với Bộ Công thương tổ chức ngày 9.6, Bộ Công thương cũng cho biết sau những ngày đầu triển khai trên phạm vi toàn quốc, thị trường xăng E10 cơ bản ổn định, nguồn cung được đảm bảo và mức độ đón nhận của người dân tích cực hơn so với dự báo ban đầu.

Bên cạnh chất lượng vận hành, giá bán cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Theo Bộ Tài chính, xăng E10 hiện đang được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn xăng khoáng, đồng thời phần ethanol trong nhiên liệu cũng sẽ không phải chịu thuế bảo vệ môi trường. Cơ quan này cũng đang tiếp tục nghiên cứu các chính sách thuế nhằm khuyến khích người dân sử dụng xăng sinh học trong thời gian tới.

Sau nửa tháng bán xăng E10: Tài xế nói gì về lời đồn hư xe, chết máy? - Ảnh 1.

Tại TP.HCM, người dân có thể dễ dàng tìm thấy xăng E10 ở bất kỳcửa hàng xăng dầu nào

ẢNH: HỒ HIỀN

Ở góc độ người sử dụng, mức chênh lệch giá hiện nay chưa quá lớn nhưng vẫn là một điểm cộng. Một số tài xế cho biết xăng E10 có giá mềm hơn đôi chút so với loại xăng họ từng sử dụng trước đây. Tuy mức chênh lệch chưa quá lớn nhưng vẫn là yếu tố khiến họ cân nhắc lựa chọn E10.

Mới đây, Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục nghiên cứu các chính sách thuế đối với xăng sinh học E10, bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường nhằm khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu sạch. Nếu các đề xuất này được thông qua, giá bán xăng E10 trong thời gian tới có thể tiếp tục có lợi thế hơn so với xăng khoáng truyền thống.

Sau hơn nửa tháng triển khai trên toàn quốc, những đánh giá về độ bền động cơ hay hiệu quả sử dụng lâu dài của xăng E10 có lẽ vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với nhiều tài xế thường xuyên đổ xăng mỗi ngày, E10 dường như vẫn đang vận hành khá "êm", ít nhất là chưa xuất hiện những sự cố như các tin đồn từng lan truyền trước đó.

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Lộ trình nào để chuyển đổi xăng E10 mà không gây 'sốc' thị trường?

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