Kỹ sư phần mềm kể chuyện học cách thích nghi khi du học

Anh Quân hiện là kỹ sư phần mềm tại một ngân hàng ở TP.Den Haag, đã sống tại Hà Lan 13 năm. Năm 2015, anh chuyển đến Den Haag để thực tập và làm việc tại một công ty trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, anh đối mặt với sự chán nản khi không có cơ hội thăng tiến. Sau đó, anh nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng cũng thất bại do rào cản ngôn ngữ. Nhận ra bộ phận công nghệ thông tin (IT) có tiếng nói mạnh mẽ trong công ty, anh quyết định tự học ngành khoa học dữ liệu. Tháng 9.2019, anh thử sức tại một công ty tuyển dụng ứng viên không cần bằng IT. Đến tháng 8.2020, anh chính thức gia nhập một ngân hàng tại Hà Lan và gắn bó đến nay.

Anh Đỗ Minh Quân ẢNH: NVCC

Còn chị Thu Anh, cũng là kỹ sư phần mềm tại một ngân hàng, đã sống tại Hà Lan được 8 năm. Chị sang Hà Lan du học ngành luật từ lúc đang là sinh viên năm nhất Trường ĐH Luật Hà Nội. Ban đầu chị bị sốc khi chương trình học tại đây khác xa với nền tảng đại cương ở VN. Thế là chị chuyển sang học marketing tại Trường Hogeschool Utrecht, Hà Lan. Đến năm 2020, chị quyết định học thêm ngành phụ là big data để hỗ trợ chuyên ngành chính.

Tốt nghiệp năm 2022, chị đối mặt với thách thức lớn khi người nước ngoài muốn làm việc tại Hà Lan cần được công ty bảo lãnh, bên cạnh đó việc không biết ngôn ngữ bản địa khiến chị khó tìm việc. Sau nhiều nỗ lực, chị được nhận thử việc tại một công ty không yêu cầu bằng IT, nhưng đòi hỏi kinh nghiệm thực tế. Với nền tảng viết code và xác suất thống kê từ ngành big data, chị đã vượt qua các bài kiểm tra IQ và EQ.

Chị Phùng Thu Anh ẢNH: NVCC

Cả anh Quân và chị Thu Anh đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thích nghi. "Hãy tiếp tục phát triển những gì bạn giỏi, nhưng đừng ngại học thêm kỹ năng mới. Ở xứ người, nếu thiếu bằng cấp chuyên sâu, bạn phải nỗ lực gấp đôi", chị Thu Anh nói.

Anh Quân chia sẻ: "Niềm tin vào bản thân là yếu tố then chốt. Dù giỏi tiếng Anh, mình vẫn phải chuyển hướng sang IT để tồn tại. Hãy chọn ngành ít người làm nhưng xã hội cần, và biến đó thành cơ hội để phát triển".

Tháng 12.2024, anh Quân kết hôn với chị Thu Anh, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình định cư tại Hà Lan.