Tin nhắn này được gửi đến hầu hết các điện thoại di động trên toàn quốc và phát ra âm thanh báo động lớn ngay cả khi thiết bị đang ở chế độ im lặng, theo Yonhap.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi kỳ thi CSAT bắt đầu lúc 8 giờ 40 ngày 19.11 (giờ Hàn Quốc) tại 1.312 điểm thi. Chính phủ đã triển khai khoảng 75.000 giám thị và bổ sung khoảng 8.400 nhân viên để phát hiện gian lận.

Thí sinh thi đại học tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 19.11 Ảnh: AFP

Ngoài việc gửi tin cảnh báo khẩn cấp, chính phủ còn triển khai nhiều biện pháp khác như kiểm tra mọi cặp kính mà thí sinh đeo để tìm camera ẩn, trong khi các nút trên quần áo được dán nhãn để ngăn chặn việc gắn camera thu nhỏ. Tất cả các thiết bị điện tử đều bị cấm trong phòng thi, thí sinh chỉ được phép mang theo bút chì.

Mặt khác, tất cả hoạt động cất cánh và hạ cánh của máy bay trên toàn quốc bị cấm trong 35 phút để giảm thiểu tiếng ồn trong phần thi nghe môn tiếng Anh. Những máy bay đang bay, trừ trường hợp khẩn cấp, phải duy trì độ cao từ 3 km trở lên dưới sự chỉ đạo của cơ quan kiểm soát không lưu.

Tại thủ đô Seoul, dịch vụ tàu điện ngầm đã được tăng thêm 27 chuyến để giúp thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Thị trường chứng khoán địa phương, thường mở cửa lúc 9 giờ và đóng cửa lúc 15 giờ 30, cũng mở cửa muộn hơn một giờ để giảm bớt tắc nghẽn giao thông giờ cao điểm buổi sáng.