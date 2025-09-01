Kỳ thú tháng 9: Thời khắc hiếm gặp Trăng máu, đừng bỏ lỡ!

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin về các sự kiện thiên văn thú vị diễn ra vào tháng 9 này, nổi bật với trăng máu và Thu phân.

1. Nguyệt thực toàn phần (ngày 7 và ngày 8.9)

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ diễn ra sắp tới với khoảng 7 tỉ người, tức khoảng 88% dân số thế giới, nằm trong vùng có thể quan sát được. Nguyệt thực sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ 28 phút tối muộn ngày 7.9 cho đến 3 giờ 55 phút rạng sáng ngày 8.9. Trong đó pha toàn phần kéo dài trong 82 phút.

Nguyệt thực vào ngày 7 - 8.9 tới đây là sự kiện thiên văn được mong chờ nhất 2025 ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

2. Sao Thổ đạt vị trí trực đối (ngày 21.9)

Hành tinh với hệ thống vành đai tuyệt đẹp này sẽ đạt đến vị trí đối diện với mặt trời trên bầu trời. Nó sẽ mọc lên từ hướng đông ngay sau khi mặt trời lặn, lên cao nhất vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương và vẫn còn ẩn hiện gần đường chân trời hướng tây khi ánh sáng ngày mới dần ló dạng.

3. Trăng mới tháng 8 âm lịch (ngày 22.9)

Một tuần trăng nữa sẽ bắt đầu và được đánh dấu bởi pha trăng mới xảy ra vào ngày 22.9 sắp tới. Nếu bạn sống ở bờ đông của Úc, New Zealand, lần trăng mới này sẽ vô cùng đặc biệt khi mặt trăng sẽ che khuất một phần mặt trời và tạo nên nhật thực một phần. Tuy nhiên, ở Việt Nam sẽ không quan sát được lần nhật thực này.

Thu phân đánh dấu mùa thu bắt đầu ở Bắc bán cầu ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

4. Thu phân ở Bắc bán cầu (ngày 23.9)

Hành trình trên bầu trời hằng năm của mặt trời đưa ngôi sao này đi qua xích đạo lần thứ hai trong năm nay. Thu phân là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu ở Bắc bán cầu và mùa xuân ở Nam bán cầu. Vào ngày này, độ dài ngày và đêm ở mọi vị trí trên trái đất gần như chính xác bằng nhau.