Đây là vùng đất mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, là sự giao thoa độc đáo giữa tín ngưỡng cổ xưa và lòng biết ơn tiền nhân của người dân Nam bộ.

Ở triền Núi Sập (còn gọi là Thoại Sơn) có ngôi đình thần Thoại Ngọc Hầu cùng tấm bia Thoại Sơn được công nhận là di tích cấp quốc gia. Ngôi đình tọa lạc trên con đường mang tên danh tướng Thoại Ngọc Hầu, nay thuộc xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đối diện ngôi đình có một quảng trường rộng lớn cùng tên.

Dấu ấn Thoại Ngọc Hầu

Ôn lại chuyện xưa, ông Trần Hữu Huệ, thành viên Ban quản lý đình, kể rằng sau khi đào xong kinh Đông Xuyên - Rạch Giá vào năm 1818, được vua đặt tên là Thoại Hà, Núi Sập cũng đổi tên thành Thoại Sơn. Năm 1822, Thoại Ngọc Hầu cho dựng bia kỷ niệm ở núi Thoại Sơn và tên làng Thoại Sơn ra đời từ đó.

Đình thờ Thoại Ngọc Hầu ở Núi Sập ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Lúc bấy giờ Thoại Ngọc Hầu cho lập ngôi miếu thờ Sơn Thần, xem như vị thần Thành Hoàng bổn cảnh của làng và cất ngôi chùa ở vồ đá gần đó để người dân có nơi cúng bái. Sau khi Thoại Ngọc Hầu qua đời (1829), dân làng Thoại Sơn nhớ công lao to lớn của ông nên tôn tạo ngôi miếu Sơn Thần làm nơi thờ tự ông, nhưng ở chánh điện vẫn giữ chữ Thần đặt trang trọng theo truyền thống thờ thần Thành Hoàng vùng Nam bộ.

Gian thờ Thoại Ngọc Hầu ở chánh điện ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Bia Thoại Sơn cổ và tượng Thoại Ngọc Hầu ở chánh điện ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Năm 1943, thân hào nhân sĩ địa phương cử một đoàn đại diện ra Huế xin triều đình sắc phong. Ngày 15.8 năm ấy, vua Bảo Đại ban sắc phong Thoại Ngọc Hầu làm Trung Đẳng Thần với mỹ tự Quang Ý Dực Bảo Trung Hưng. Sắc phong được dịch ra chữ quốc ngữ khắc trên bia đá cẩm thạch, đặt dưới tượng chân dung của ông ở quảng trường Thoại Ngọc Hầu phía đối diện. Đây là đạo sắc thứ hai của triều đình nhà Nguyễn ban cho danh tướng Thoại Ngọc Hầu. Trước đó, vào năm 1923, có sắc phong của vua Khải Định do đình Vĩnh Tế (Châu Đốc) lưu giữ.

Bia Thoại Sơn được dịch ra chữ quốc ngữ đặt trước sân đình ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Bia Thoại Sơn được dịch ra chữ quốc ngữ đặt bên triền Núi Sập ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Cũng theo ông Huệ thì đình thờ Thoại Ngọc Hầu tổ chức nhiều lễ cúng trong năm, như ngày sinh, ngày giỗ và ngày được sắc phong. Ngày 10.3 âm lịch hằng năm là lễ hội lớn - ngày Kỳ Yên của làng. Lễ hội này hồi xưa tổ chức vào ngày 15 và 16.3 âm lịch. Về sau, Ban tế tự thấy cận kề ngày Giỗ tổ Hùng Vương nên đổi lại ngày mùng 10.3.

Hiện nay, Thoại Sơn cổ tự nằm ở phía sau đình thần Thoại Ngọc Hầu, mặt tiền hướng ra đường Nguyễn Trãi. Theo ông Huệ, đây là ngôi chùa do chính Thoại Ngọc Hầu lập, ngày xưa nằm trên vồ đá chỗ có ngôi miếu Thầy Thím bây giờ. Khoảng năm 1966, do ảnh hưởng chiến tranh nên phải dời tới địa điểm hiện tại. Lúc đầu, ngôi chùa chỉ là mái lá che nắng mưa cho tượng Phật. Sau năm 1975 được cất lại khang trang hơn, nhằm lưu giữ di tích của ông và cho hợp với câu "tiền đình - hậu tự".

Độc đáo bia ký Thoại Sơn

Mùa xuân năm Mậu Dần (1818), sau khi đào xong kinh Đông Xuyên, Trấn thủ Vĩnh Thanh Nguyễn Văn Thoại cho vẽ họa đồ và viết sớ tâu lên triều đình. Đại Nam thực lục chép: "Vua thấy đất ấy mênh mông lầy rậm, đường sông đi qua Kiên Giang bị bùn cỏ ùn tắc, thuyền bè không đi được, bèn sai Trấn thủ Nguyễn Văn Thoại điều động dân binh 1.500 người, nhà nước cấp tiền gạo, nhân lối cũ mà đào sâu rộng thêm. Sau hơn một tháng thì hoàn thành, sông rộng hơn 10 trượng, sâu 18 thước. Vua khen công của Thoại, đặt tên sông là Thoại Hà. Ở phía đông sông có núi Lạp Sơn (tục gọi Núi Sập), cũng đặt tên là Thoại Sơn, cấm dân không được chặt cây cối".

Quảng trường Thoại Ngọc Hầu ở phía đối diện đình thờ ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Năm Minh Mạng thứ 3 (1822), Thoại Ngọc Hầu cho dựng bia đá trên triền núi Thoại Sơn mô tả cảnh sắc âm u hoang mạc tại vùng đất này lúc bấy giờ, ghi chép lại thời gian, quy mô của việc đào kinh Đông Xuyên và bày tỏ lòng biết ơn đối với triều đình trong việc khai hoang, mở cõi: "Ngày thu mệnh vua, sớm khuya kinh sợ, đốn cây rậm, bới bùn lầy, đào kinh dài 12.410 tầm, trải một tháng thì xong việc, nghiễm nhiên trở thành một con sông lớn, ghe thuyền qua lại tiện lợi"…

Hiện tấm bia được đặt trang trọng trước chánh điện ngôi đình thờ. Trên đầu bia khắc hai đại tự Thoại Sơn và bên dưới chữ Hán khắc nét nhỏ nhưng còn khá rõ. Ông Trần Hữu Huệ cho biết: "Sau năm 1975 tấm bia được sơn phết, chữ được tô vàng trên nền đỏ, hoa văn cũng được sơn lại. Về sau cơ quan bảo tàng yêu cầu giữ nguyên bản nên chúng tôi chỉ làm thêm khung kèm cho cứng. Nhờ tấm bia mà các thế hệ sau này biết được Núi Sập ngày xưa ra sao, tên Thoại Sơn được đặt lúc nào, kinh Thoại Hà được đào năm nào"…

Thoại Sơn cổ tự phía sau đình thờ Thoại Ngọc Hầu ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Hơn 30 năm trước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân chuyến về An Giang đã ghé lại nơi này thắp hương cho danh tướng Thoại Ngọc Hầu và chỉ đạo sao lại bản dịch tấm bia. Năm 1997 một tấm bia mới bằng chữ quốc ngữ được dựng trước sân đình cho khách tham quan đọc, dễ hiểu.

Tác giả Nguyễn Văn Hầu trong khảo cứu Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang, cho biết vào năm Giáp Thìn 1904, một viên chủ tỉnh trấn nhậm Long Xuyên, vì lòng hiếu cổ đã ra lệnh dời tấm bia Thoại Sơn về dựng tại hoa viên trước dinh của mình. Nhưng sau đó ít năm, khi người khác đến thay, nhận thấy nội dung tấm bia không phù hợp nên đã cho hương chức làng Thoại Sơn đem về dựng lại ở vị trí cũ.

Ngoài ra, bia Thoại Sơn cũng được chép lại và khắc dựng ở Sơn Lăng, Núi Sam, Châu Đốc. (còn tiếp)