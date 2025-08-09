Kỹ thuật mới chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả ung thư máu

Kết hôn, sinh con sau điều trị khỏi ung thư máu

Những kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư luôn được cập nhật, ứng dụng tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, áp dụng công nghệ xét nghiệm sinh học phân tử và di truyền học giúp xác định chính xác thể bệnh và phân tầng nguy cơ và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Các kỹ thuật mới giúp xác định chính xác thể bệnh ung thư máu và lựa chọn phương pháp điều trị ẢNH: BVCC

Trong điều trị ung thư máu, các phương pháp mới như thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và ghép tế bào gốc tạo máu đã được triển khai và mang lại kết quả tích cực.

Thông tin trên được PGS-TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại hội thảo khoa học Huyết học - truyền máu, được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 9.8, với hơn 1.000 chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Theo PGS Tùng, với ghép tế bào gốc, sau hơn 10 năm triển khai, bệnh viện đã thực hiện ghép thành công 142 ca, giúp nhiều người bệnh hồi phục và có cơ hội sống lâu dài hơn.

Trong số đó, khoảng 10 năm trước, nam bệnh nhân 21 tuổi có chẩn đoán ung thư máu cấp tính, đã khỏi bệnh sau ghép tế bào gốc. Sau đó, nam thanh niên đã kết hôn, sinh con khỏe mạnh từ tinh trùng lưu trữ trước điều trị, duy trì sức khỏe ổn định.

Gien trị liệu, tế bào miễn dịch diệt tế bào ác tính

"Gien trị liệu, liệu pháp tế bào là các phương pháp mới nhất trong chẩn đoán, điều trị ung thư máu đang được Trung tâm Huyết học, Bệnh viện Bạch Mai cùng các đối tác từng bước ứng dụng, với điều kiện đồng bộ về nhân lực, hệ thống thiết bị hiện đại", PGS Tùng cho biết thêm.

Theo ông Tùng, các tiến bộ trong chẩn đoán có ý nghĩa quan trọng cho điều trị ung thư thành công. Vì, các bệnh lý huyết học, từ lành tính đến ác tính, có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ trùng lặp với triệu chứng của nhiều chuyên khoa khác, khiến việc chẩn đoán và điều trị trở nên phức tạp.

Các bác sĩ từng ghi nhận nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến khó khăn trong tiên lượng và quản lý lâu dài.

Theo thông tin tại hội thảo, Việt Nam ghi nhận khoảng 10.525 ca mắc mới ung thư thuộc nhóm huyết học/năm, chiếm khoảng 5,8% tổng số ca ung thư mới. Trong đó, bệnh bạch cầu (leukemia) có khoảng 5.789 ca, chiếm 3,2%; u lympho không hodgkin khoảng 3.516 ca, chiếm 1,9%; u lympho hodgkin khoảng 613 ca, chiếm 0,34%; và đa u tủy khoảng 607 ca, chiếm 0,34%.

Nhiều bệnh huyết học như đa u tủy xương, u lympho, xơ tủy… có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm tuổi trung niên và người cao tuổi.