Kỳ tích 1 tháng thành lập, 5 huy chương toàn quốc của đội điền kinh sinh viên

Chiến thắng từ sự tập luyện nghiêm túc và quyết tâm

Tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, đội tuyển điền kinh sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam với 16 thành viên đã tham gia tranh tài ở các nội dung cự ly cá nhân và tiếp sức nam, nữ, thành công đem về thành tích với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đội xếp thứ 7 toàn đoàn trên tổng số 25 đoàn thể thao tham gia môn điền kinh.

Những "chân chạy" của đội tuyển điền kinh Học viện Hàng không Việt Nam hào hứng khoe huy chương ẢNH: MẠNH TIẾN CUNG CẤP

Chuyện ít ai ngờ chính là thời gian từ khi đội tuyển được thành lập, thi đấu và ẵm giải chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hơn 1 tháng. Với thời gian chuẩn bị tương đối gấp rút, việc đem về hàng loạt huy chương và thành tích cao cho thấy sự tập luyện nghiêm túc và quyết tâm của những sinh viên đam mê điền kinh.

Nguyễn Mạnh Tiến, sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ thông tin, cho biết bản thân đã xin thông tin liên lạc của nhiều thầy cô trong trường để mong thành lập đội tuyển. "Từ cuối tháng 8, mình có biết đến thông tin Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc. Sau đó mình xin liên hệ của các thầy cô để mong được thành lập 1 đội điền kinh, tập luyện và thi đấu chung", Tiến kể lại.

Với bản thân Tiến, dù thời gian từ khi thành lập đến lúc thi đấu là vô cùng gấp rút, tuy nhiên đội tuyển lại giữ bầu không khí vô cùng cởi mở, tích cực. Theo nam sinh, bên cạnh thời gian tập luyện, những buổi đi ăn, trò chuyện cùng nhau giúp gắn kết tinh thần đồng đội.

Nguyễn Hoài Nam (thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng đội nhận huy chương đồng nội dung tiếp sức nam ẢNH: MẠNH TIẾN CUNG CẤP

Môi trường tập luyện và cơ hội thi đấu đã đem đến trải nghiệm khó quên cho các tân binh của đội tuyển điền kinh. Nguyễn Hoài Nam, sinh viên Khoa Điện - Điện tử, đoạt huy chương đồng ở nội dung tiếp sức nam, cho biết từng nghi ngờ bản thân vì cảm thấy mình là người yếu nhất đội. Mục tiêu mà nam sinh đề ra không gì ngoài đoàn kết chung và cố gắng để vượt qua chính bản thân mình.

"Đây cũng là lần đầu tiên mình được thi đấu ở giải đấu quy mô lớn toàn quốc. Khi bước chân lên bục nhận giải, cảm xúc mình háo hức và không biết diễn tả bằng lời như thế nào. Mình cảm thấy công sức tập luyện của bản thân và toàn đội đã được đền đáp xứng đáng. Mình chia sẻ niềm vui cùng thầy ngay khi nhận được huy chương", Nam vui mừng nói.

Đặng Phương An (hàng đầu ngoài cùng bên phải) trong khoảnh khắc thi đấu tại giải ẢNH: MẠNH TIẾN CUNG CẤP

Đặng Phương An, sinh viên năm nhất Khoa Ngoại ngữ, thành viên nhỏ tuổi nhất, xuất sắc đem về chiếc huy chương vàng ở nội dung 400m nữ và huy chương bạc ở nội dung tiếp sức nữ 4x100m hệ phong trào. Nữ sinh cho biết điều khó khăn nhất trong quá trình tập luyện chính là thời gian khi lịch học và lịch tập đan xen dày đặc, cùng với khoảng cách di chuyển từ cơ sở 2 (nơi tập luyện) sang cơ sở 1 (nơi học tập) là tương đối xa.

"Mình mang tâm lý trước giải đấu là ít nhất phải có 1 tấm huy chương mang về. Vì thế, sau khi hoàn thành giải đấu, bản thân cảm thấy vô cùng tự hào khi được khoác lên mình màu áo đội tuyển của trường, bước lên bục nhận huy chương", An chia sẻ.

Hết lòng hỗ trợ sinh viên

Huấn luyện viên Võ Minh Vương, đồng thời là giảng viên bộ môn giáo dục thể chất, Khoa Cơ bản, Học viện Hàng không Việt Nam, chia sẻ: "Trong quá trình giảng dạy, tôi được một vài bạn sinh viên liên hệ và hỏi các thông tin liên quan đến tập luyện môn điền kinh. Từ đó, tôi bắt đầu triển khai tuyển chọn thành viên cho đội rồi gấp rút lên kế hoạch tập luyện để thi đấu".

Cũng theo lời kể của ông Vương, trước đây học viện cũng đã từng có đội tuyển điền kinh. Tuy nhiên chỉ thi đấu ở giải sinh viên cấp thành phố, sau đó vì một vài lý do, giải không tiếp tục tổ chức và đội tuyển cũng tan rã. Đến nay đã là 13 năm, nhận lời hỏi thăm của nhiều thế hệ sinh viên tại trường, ông Vương một lần nữa thành lập đội tuyển và đảm nhiệm vai trò huấn luyện.

Dù mới thành lập được hơn 1 tháng, cả đội rất đồng lòng và đoàn kết trong suốt quá trình tập luyện lẫn lúc thi đấu ẢNH: MẠNH TIẾN CUNG CẤP

"Từ khó khăn khi tập luyện tại trường, cùng áp lực khi tạo môi trường để các sinh viên từ chưa quen biết trở nên đoàn kết và thi đấu. Rồi đến cả khó khăn trong việc sắp xếp cân bằng giữa lịch học và lịch tập của đội. Tôi áp dụng kinh nghiệm cá nhân để đưa ra các bài tập phù hợp với năng lực và nội dung thi đấu của từng sinh viên", ông Vương nói.

Điều làm ông Vương vui mừng chính là nhận tin chiến thắng từ học trò. "Huy chương nào của các bạn cũng rất quý giá. Nhưng hạnh phúc nhất, có lẽ là những tấm huy chương ở nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam, thể hiện tinh thần đồng đội rất tốt của một tập thể chỉ vừa mới được thành lập", ông Vương bày tỏ.