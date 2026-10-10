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    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Sáng 10.10, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao do Bộ VH-TT-DL và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức đã diễn ra vô cùng sôi nổi với thông điệp: 'Toàn dân tập luyện thể dục thể thao - Vì một Việt Nam khỏe mạnh'.
    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

    Tham dự lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 2.

    Cùng dự lễ phát động còn có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 3.
    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 4.

    Sự kiện không chỉ thu hút hơn 12.000 vận động viên tham gia trực tiếp tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (P.Hoàn Kiếm) mà còn kết nối trực tuyến tới 33 điểm cầu tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 5.
    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 6.

    Phát biểu tại lễ phát động phong trào, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc luyện tập thể thao không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày để từ mỗi cá nhân lan tỏa đến gia đình và cộng đồng

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 7.

    Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên; để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 8.
    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 9.

    Người dân "đội mưa" tham gia lễ phát động sáng 10.10

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 10.
    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 11.

    Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra các hoạt động thể thao, biểu diễn võ thuật thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 12.

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    thể thao Hồ Hoàn Kiếm Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục toàn dân tập luyện thể thao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

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