Hàng vạn người tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở hồ Hoàn Kiếm

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Sáng 10.10, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao do Bộ VH-TT-DL và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức đã diễn ra vô cùng sôi nổi với thông điệp: 'Toàn dân tập luyện thể dục thể thao - Vì một Việt Nam khỏe mạnh'.
Sự kiện không chỉ thu hút hơn 12.000 vận động viên tham gia trực tiếp tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (P.Hoàn Kiếm) mà còn kết nối trực tuyến tới 33 điểm cầu tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Phát biểu tại lễ phát động phong trào, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc luyện tập thể thao không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày để từ mỗi cá nhân lan tỏa đến gia đình và cộng đồng
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Người dân "đội mưa" tham gia lễ phát động sáng 10.10
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra các hoạt động thể thao, biểu diễn võ thuật thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân
Bình luận (0)