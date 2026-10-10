Hà Nội khởi công hàng loạt dự án trọng điểm dịp 10.10

Chuẩn bị điều kiện phát triển lâu dài

Chiều 9.10, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026), TP.Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện, với trọng tâm là 18 công trình, dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường, công nghiệp, du lịch, giáo dục và an ninh.

18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỉ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Trong đó, ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao có dự án đầu tư xây dựng công viên safari Ba Vì (xã Ba Vì) với quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn. Cùng ở lĩnh vực này còn có dự án đầu tư xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỉ đồng, trên tổng diện tích 125 ha.

Lãnh đạo TP.Hà Nội cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án tiêu biểu ẢNH: PHẠM LINH

Cạnh đó, để cải thiện môi trường, phát triển hạ tầng xanh và bền vững, trong dịp này, TP còn khởi công dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 75.000 tỉ đồng; dự án đầu tư cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, với tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỉ đồng…

Để khơi thông nguồn lực văn hóa, Hà Nội cũng khởi công dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía nam cầu Long Biên hướng tới khai thác hiệu quả giá trị di sản, hình thành không gian đô thị mới kết nối từ sông Hồng vào trung tâm TP.

Hà Nội còn đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tương lai. Theo đó, TP khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng 3 trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao tại 3 xã Sóc Sơn, Thạch Thất và Phù Đổng, với tổng mức đầu tư 2.164 tỉ đồng.

Nhân dịp này, TP đã tiến hành khánh thành, thông xe kỹ thuật 4 công trình, gồm: các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 - Vùng thủ đô; bến xe khách Yên Sở; Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2.

Theo tổng hợp của Sở Tài chính Hà Nội, trong đợt 10.10 này, TP công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỉ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỉ đồng, chiếm trên 91%.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết: 18 công trình, dự án tiêu biểu được triển khai trên nhiều lĩnh vực, thể hiện những ưu tiên của TP trong giải quyết các vấn đề trước mắt và chuẩn bị điều kiện phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý điều quan trọng không chỉ là số lượng công trình được khánh thành hay quy mô các dự án được khởi công, mà là hiệu quả thực tế sau đầu tư. Các công trình phải được khai thác, sử dụng hiệu quả; các dự án mới phải được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm vào 21 giờ ngày 10.10 ẢNH: TUẤN MINH

Đối với các dự án khởi công mới, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay sau khởi công. Không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

"UBND TP sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án trọng điểm; kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ", ông Thắng nhấn mạnh.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc

Để chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc tại nhiều không gian văn hóa, di sản, điểm đến trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Nổi bật là chương trình nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (P.Cửa Nam) trong ngày 10.10 với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Bản giao hưởng Hà Nội để chào mừng 72 năm Ngày giải phóng thủ đô. Chương trình sẽ tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Hà Nội qua âm nhạc, sân khấu, từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10.10, tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu (P.Hoàn Kiếm) diễn ra chương trình nghệ thuật 80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thủ đô (19.10.1946 - 19.10.2026). Chương trình tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô, qua đó tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến vì bình yên của Hà Nội, đồng thời giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Đặc biệt, vào 21 giờ ngày 10.10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa kết hợp giàn hỏa thuật tại 3 địa điểm, gồm: trước Bưu điện Hà Nội (P.Hoàn Kiếm); tuyến phố Quảng Khánh cạnh hồ Tây (P.Tây Hồ) và tại hồ Văn Quán (P.Hà Đông) với thời lượng 15 phút. Các trận địa đều tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là hơn 4.000 quả, riêng pháo nổ nước có 200 quả, bố trí tại trận địa P.Tây Hồ.

Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của TP cũng tổ chức nhiều chương trình phục vụ nhân dân và du khách. Cụ thể, vào 20 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy từ nay đến 31.10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương Hà Nội giới thiệu nhiều tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao: Huyền tích Hồ Gươm, Nét duyên chèo Hà Thành, Quan Âm Thị Kính, Người con gái Hà Thành.