Tiếng rao giữa dòng sông trong ký ức thương hồ

Nhắc đến chợ nổi Cái Bè (xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), bà Huỳnh Thị Ngọc Sương (50 tuổi, tiểu thương ở chợ) nhớ những đêm trên sông chưa hết nhộn nhịp dù đồng hồ đã chỉ 0 giờ. Tiếng rao "cóc ổi đây", "hủ tiếu đây" vang lên giữa dòng, những chiếc ghe len lỏi tìm khách, phục vụ người buôn bán và cư dân sống trên sông. Chợ khi ấy không chỉ hoạt động vào buổi sáng mà là một nhịp sống nối dài theo con nước.

Ngã ba sông Tiền và sông Cái Bè một thời là chợ nổi Cái Bè ẢNH: THANH QUÂN

Những mùa trái cây cũng là dấu mốc của ký ức. Mùa mận, ghe chở mận về chợ. Đến tháng 4 - 5, những chiếc xuồng chở chôm chôm đỏ rực, hàng hóa nối nhau trên sông. Ghe bán gì thì treo thứ đó phía trước, nhìn cây bẹo là biết bên trong có mặt hàng gì. Cách giao thương giản dị ấy từng giúp người mua nhận ra hàng hóa giữa một vùng sông nước rộng, nơi những chiếc ghe không có cửa hàng hay bảng hiệu như trên bờ.

Cây bẹo là những cây sào tre dựng trên mũi ghe, treo trái cây, rau củ hay hàng hóa, từng là dấu hiệu đặc trưng của chợ nổi. Người mua nhìn từ xa có thể nhận biết ghe nào bán gì, lựa hàng rồi trao đổi ngay trên sông. Những chiếc ghe lớn chở nông sản, xuồng nhỏ bán thức ăn, hàng hóa thiết yếu tạo nên một không gian giao thương vừa tiện lợi vừa mang nét riêng của cư dân miệt vườn.

Nhịp sống chợ nổi gần như đã biến mất tại Cái Bè ẢNH: THANH QUÂN

Chợ nổi cũng là nơi gắn với cuộc sống của những gia đình lấy ghe làm nhà. Tuổi thơ của bà Sương có những buổi đi học rồi xin cô giáo cho về sớm để theo má đi buôn trên chợ. Những ngày mùng 5.5 âm lịch, người dân rủ nhau tắm bên cồn, vui giữa dòng sông. Đó là những sinh hoạt bình dị, không phải hoạt động dành riêng cho khách tham quan, mà là cuộc sống của người dân từng gắn bó với sông nước.

Sống trên ghe không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trời mưa, việc buôn bán và sinh hoạt đều trở nên vất vả. Những chiếc ghe vừa là phương tiện làm ăn, vừa là nơi ăn ở, nuôi con, xoay xở với những bất tiện của cuộc sống sông nước. Trong ký ức của bà Sương, chợ nổi có cả niềm vui lẫn những mất mát. Người chị gái từng rơi xuống sông. Đến năm 1997, gia đình bà không còn sống trên ghe nữa, tất cả lên bờ.

"Biết bao nhiêu kỷ niệm về vùng đất này", bà Sương nói. Những chuyến buôn trên sông dần khép lại, nhưng tiếng rao, mùa trái cây và những buổi theo má đi chợ vẫn còn trong ký ức.

Chợ vắng từ đổi thay trên bờ

Bà Nguyễn Thị Nhĩ (71 tuổi, xã Cái Bè) cho biết, chợ nổi Cái Bè từng là nơi tập trung ghe thương hồ từ nhiều vùng, giao thương nông sản và hàng hóa giữa các địa phương. Những năm 1980 - 1990, chợ có thời điểm ghe xuồng đậu san sát, hoạt động mua bán diễn ra từ đêm đến sáng, tạo nên nhịp sống đặc trưng của vùng sông nước.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Sương kể lại kỷ niệm về chợ nổi Cái Bè ẢNH: THANH QUÂN

Từ sau năm 2000, chợ dần thưa vắng. Những chiếc ghe lớn chở hàng không còn tập trung đông như trước, hoạt động mua bán trên sông suy giảm. Sự phát triển của đường bộ, phương tiện vận tải, hệ thống chợ trên bờ và những thay đổi trong cách phân phối hàng hóa khiến việc giao thương bằng ghe không còn giữ vai trò như trước đây.

Đối với nhiều gia đình, lên bờ trở thành lựa chọn để có cuộc sống thuận tiện hơn. Trên đất liền, chuyện học hành của con cái, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe hay làm ăn có thêm điều kiện.

Giờ đây, người dân tập trung đi chợ Cái Bè ở ven sông ẢNH: THANH QUÂN

Chợ nổi Cái Bè vì vậy không chỉ vắng đi những phương tiện mua bán mà còn mất dần những người tạo nên nhịp sống của chợ.

Ngày nay, những cây bẹo, hình ảnh ghe hàng hay cảnh mua bán trên sông đôi khi được tái hiện để gợi nhớ chợ nổi xưa, phục vụ hoạt động tham quan. Nhưng sự tái hiện không đồng nghĩa với nhịp chợ từng tồn tại. Chợ nổi gần như không còn hoạt động sầm uất từ nhiều năm trước, trong khi cuộc sống của cư dân vùng này đã chuyển dịch lên bờ.

Giữ ký ức, không chỉ giữ hình ảnh

Chợ nổi Cái Bè vẫn được nhắc đến như một nét đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Tuy nhiên, khi hoạt động mua bán thực tế đã suy giảm, câu chuyện bảo tồn không chỉ nằm ở việc tái hiện cây bẹo, dựng ghe hàng hay tạo những hình ảnh gợi nhớ quá khứ. Điều đáng quan tâm hơn là những giá trị nào của chợ nổi còn có thể tiếp tục tồn tại trong đời sống hôm nay.

Tỉnh Đồng Tháp thường xuyên tổ chức sự kiện tái hiện chợ nổi Cái Bè ẢNH: THANH QUÂN

Chợ nổi từng hình thành từ nhu cầu giao thương, từ những chuyến hàng nông sản, từ sự thuận tiện của đường thủy và cách người dân thích nghi với môi trường sông nước. Những tập quán ấy không được tạo ra để trở thành một màn trình diễn. Chúng tồn tại bởi người dân cần mua bán, cần mưu sinh, cần một không gian trao đổi hàng hóa.

Với bà Sương, chợ nổi Cái Bè là một phần đời đã qua. Những ký ức về chợ vẫn còn, từ mùa mận, mùa chôm chôm đến những buổi theo má đi buôn. Dòng sông hôm nay không còn đông vui như thuở trước, nhưng những câu chuyện của người từng sống trên sông vẫn giúp hình dung một thời chợ nổi từng nuôi sống biết bao gia đình.

Chợ nổi Cái Bè có thể không trở lại như xưa, nhưng những gì từng tồn tại trên dòng sông, từ cách mua bán đến những phận người mưu sinh, vẫn được nhớ, được kể lại và lưu giữ như một phần lịch sử đời sống miền Tây.