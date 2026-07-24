Kỷ vật của cán bộ đi B trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ

Ngày 24.7, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao trả 10 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho thân nhân các cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai trao trả kỷ vật của các cán bộ đi B cho thân nhân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, từ cuối năm 1959, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã bí mật vượt dãy Trường Sơn vào miền Nam (chiến trường B) để công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trước ngày lên đường, theo quy định, họ gửi lại toàn bộ giấy tờ, tư trang và kỷ vật cá nhân cho Ủy ban Thống nhất Chính phủ bảo quản.

Mỗi bộ hồ sơ là một lát cắt của lịch sử, gồm nhiều tư liệu quý như sơ yếu lý lịch, lý lịch đảng viên, thẻ đảng, thẻ đoàn viên, học bạ, giấy khen, nhật ký, ảnh lưu niệm cùng nhiều giấy tờ, kỷ vật gắn với quá trình học tập, công tác và hoạt động cách mạng của các cán bộ đi B.

Một số kỷ vật của cán bộ đi B được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều cán bộ đi B đã trở về sau chiến tranh, nhưng cũng có người mãi mãi nằm lại trên các chiến trường. Vì vậy, những bộ hồ sơ, kỷ vật không chỉ là tài liệu lưu trữ mà còn là chứng tích của một giai đoạn lịch sử, lưu giữ ký ức về những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B được trao trả cho gia đình sau nhiều thập kỷ lưu giữ tại kho lưu trữ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hoạt động này cũng góp phần kết nối những tư liệu lịch sử với chủ nhân và gia đình, lan tỏa giá trị của tài liệu lưu trữ, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản tư liệu trong đời sống hiện nay.