Lá thư chiến trường, chiếc ba lô bạc màu…: Những kỷ vật gây nghẹn ngào

Sáng 21.7, tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Quảng Phú (TP.Đà Nẵng), Ban Quản lý di tích và danh thắng TP.Đà Nẵng khai mạc trưng bày chuyên đề Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân, hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Các tư liệu lịch sử được tái hiện trong không gian trưng bày ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và các Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp lòng biết ơn, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Chuyên đề giới thiệu 90 hiện vật gốc là kỷ vật của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đang được lưu giữ tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng bộ sưu tập tranh ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp mọi miền đất nước của họa sĩ Đặng Ái Việt.

Theo ban tổ chức, mỗi hiện vật không chỉ là dấu tích của chiến tranh mà còn lưu giữ ký ức về tuổi trẻ, lòng yêu nước, tình đồng đội, tình cảm gia đình và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Từ những chiếc ba lô bạc màu, chiếc ca, cuốn sổ tay, cây sáo, những lá thư viết vội giữa chiến trường đến giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công..., mỗi kỷ vật đều góp phần tái hiện chân thực cuộc sống, tâm hồn và sự hy sinh thầm lặng của những người lính cách mạng.

Qua đó, người xem không chỉ cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh mà còn thấu hiểu hành trình cống hiến của những người con đã đi qua năm tháng gian khó bằng lòng yêu nước, tình thương gia đình và khát vọng hòa bình.

Bằng Tổ quốc ghi công và những tấm giấy báo tử ố màu - kỷ vật thiêng liêng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mạch nội dung của chuyên đề được dẫn dắt từ những kỷ vật của người lính đến hình tượng người mẹ. Sau mỗi kỷ vật là một người con, sau mỗi người con là bóng dáng người mẹ lặng thầm chờ đợi, hy sinh và hiến dâng những điều thiêng liêng nhất cho Tổ quốc.

Bộ sưu tập chân dung ký họa Mẹ Việt Nam anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt góp phần làm sâu sắc hơn thông điệp tri ân, đưa người xem từ ký ức chiến tranh đến sự lắng đọng, biết ơn trước những hy sinh lớn lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Không gian trưng bày được chia thành ba phần.

Phần thứ nhất, "Những kỷ vật đi cùng năm tháng - Ký ức không phai mờ", tái hiện đời sống, quá trình chiến đấu và tinh thần lạc quan của người lính thông qua những kỷ vật còn lưu giữ.

Phần thứ hai, "Những bức thư từ cuộc chiến - Tình yêu, niềm tin và khát vọng hòa bình", giới thiệu những lá thư chất chứa nỗi nhớ quê hương, gia đình, tình yêu và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

Phần thứ ba, "Hành trình tri ân - Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và sự tiếp nối truyền thống", tôn vinh hình tượng các Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật như giấy báo tử, thư động viên từ đơn vị và Bằng Tổ quốc ghi công.

Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tọa lạc trên đỉnh núi Cấm (phường Quảng Phú). Lấy nguyên mẫu từ Mẹ Nguyễn Thị Thứ (người có 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại hy sinh), đây là công trình tưởng niệm lớn nhất Đông Nam Á ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thông qua chuyên đề, Ban Quản lý di tích và danh thắng TP.Đà Nẵng mong muốn tạo nên không gian tưởng nhớ trang nghiêm, giàu cảm xúc, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước.

Trưng bày chuyên đề "Những kỷ vật đi cùng năm tháng và Hành trình tri ân" diễn ra từ ngày 21.7 đến hết 15.8.

Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên ghi nhận về những kỷ vật đang được trưng bày tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, từ những lá thư viết giữa chiến trường đến chiếc ba lô bạc màu mang dấu ấn thời gian.

Du khách bật khóc khi trực tiếp tham quan các di vật cũng như những thông tin về các Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tượng đồng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Viết (quê ở tỉnh Long An). Tượng được làm bằng đồng nguyên chất cao 48 cm, rộng 35 cm, nặng 15 kg do UBND tỉnh An Giang trao tặng vào năm 2016 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những kỷ vật "ngủ yên" hàng chục năm được trưng bày tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một du khách nước ngoài chăm chú chiêm ngưỡng các di vật ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những hiện vật trở thành "mảnh ghép ký ức" sống động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những kỷ vật đời thường ấy chính là "nhân chứng" vô giá, gợi lại biết bao kỷ niệm về những ngày tháng vào sinh ra tử trong 2 cuộc chiến ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người xem không khỏi nghẹn ngào khi đọc những dòng thư chứa đựng nỗi nhớ quê hương, gia đình, tình yêu đôi lứa và niềm tin sắt đá vào ngày chiến thắng. Những nét chữ nhuốm màu thời gian chính là cầu nối tâm hồn của người lính nơi tuyến đầu gửi về hậu phương ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bức ảnh của liệt sĩ Hứa Văn Thành, con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trang sổ tay gối đầu giường và những lá thư viết vội cùng các vật dụng giữa hai trận đánh được gìn giữ cẩn thận qua năm tháng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các đại biểu và du khách xúc động tham quan 90 hiện vật gốc - những kỷ vật gắn liền với đời sống, chiến đấu của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bức ảnh chân dung cùng lá thư tay của một liệt sĩ được lưu giữ tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trưng bày chuyên đề không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà đã trở thành một "lớp học lịch sử" trực quan, giàu cảm xúc. Những câu chuyện chân thực về sự hy sinh thầm lặng giúp thế hệ trẻ cảm nhận rõ nét nhất giá trị của độc lập, tự do hôm nay ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những kỷ vật đi cùng năm tháng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chiếc ba lô bạc màu được lưu giữ một cách cẩn trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mỗi hiện vật không chỉ là dấu tích chiến tranh mà còn mang theo câu chuyện chân thực về tuổi trẻ, tình đồng đội và khát vọng hòa bình ẢNH: MẠNH CƯỜNG