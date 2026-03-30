Kỷ vật 'xuyên thế kỷ' của người thợ Ba Son lần đầu trưng bày tại TP.HCM

Sáng 30.3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày mất Bác Tôn (người thợ Ba Son) và khai mạc trưng bày "Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng"; đồng thời đánh dấu 120 năm thành lập Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Tham dự có ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao TP.HCM; ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành ở TP.HCM.

Đại diện Bảo tàng Quân khu 7 tặng tư liệu ảnh về những hoạt động của Bác Tôn, từ năm 1948 - 1979 ẢNH: U.N

Từ người thợ Ba Son Tôn Đức Thắng đến nhà lãnh đạo kiên trung

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được tổ chức thường niên tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, nhằm thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và tri ân công lao to lớn, phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng" giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Trường Cơ khí Á Châu (nay là Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) - nơi qua nhiều giai đoạn lịch sử đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh giỏi tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng trưởng thành và đóng góp cho xã hội.

Các lãnh đạo sở, ban, ngành TP.HCM cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng" ẢNH: U.N

Thông qua các hiện vật, tài liệu trưng bày làm nổi bật hành trình từ người học sinh cơ khí đến người thợ Ba Son và từ đó trở thành nhà lãnh đạo phong trào công nhân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung Tôn Đức Thắng.

Từ ngôi trường này, nhiều thế hệ học sinh đã tiếp nối tinh thần ấy, không chỉ rèn luyện tay nghề mà còn nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho đất nước trong từng giai đoạn phát triển của dân tộc.

Hiện vật quý về thời kỳ hoạt động của người thợ Ba Son Tôn Đức Thắng được giới thiệu tại triển lãm ẢNH: U.N

Qua đó, trưng bày góp phần khắc họa sâu sắc hình ảnh "người thợ yêu nước Tôn Đức Thắng" - biểu tượng của sự gắn kết giữa lao động và lý tưởng cách mạng, giữa tay nghề và trách nhiệm công dân. Đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện và tiếp bước con đường mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Trưng bày chuyên đề diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng từ ngày 30.3 - 10.8.2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu quý do các tổ chức và cá nhân trao tặng, gồm: Bảo tàng Quân khu 7; bà Tôn Thị Bạch Tuyết (cháu của Bác Tôn) và bà Trần Nam Hương (cháu ngoại ông Ung Văn Khiêm).

Không gian trưng bày chuyên đề "Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng" tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng ẢNH": U.N

Bà Hương đã trao tặng một chiếc đĩa gốm do Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng bà Lê Thị Được (thân mẫu ông Ung Văn Khiêm).

"Theo bà ngoại tôi kể, khi công tác ở miền Bắc, những người đồng hương An Giang thường đến thăm nhau, nhất là dịp lễ. Nhân ngày Nam bộ kháng chiến năm 1960, Bác Tôn đã đến thăm gia đình ông ngoại tôi ở Hà Nội, mang theo chiếc đĩa sứ. Bác nói đó là món quà nhỏ để những người xa quê nhớ về nhau, nhớ quê hương", bà Hương xúc động.

Bà Hương nói thêm: "Gia đình tôi đã gìn giữ kỷ vật này qua 2 cuộc chiến tranh. Nay trao lại cho bảo tàng, chúng tôi rất trân trọng và hy vọng kỷ vật sẽ giúp thế hệ sau hiểu hơn về những năm tháng gian khó".

Bà Hương xúc động kể về chiếc đĩa gốm được Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng cho gia đình ẢNH: U.N