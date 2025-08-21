Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhiều hoạt động kỷ niệm 137 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/08/2025 06:30 GMT+7

Sáng 20.8 tại TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng trang trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2025).

Chương trình với nhiều hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương An Giang, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 137 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Ảnh 1.

Tìm hiểu các hiện vật, tài liệu quý gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Bảo tàng Tôn Đức Thắng ra mắt trưng bày chuyên đề 25 năm giải thưởng Tôn Đức Thắng (diễn ra đến hết ngày 31.12), giới thiệu đến công chúng gần 400 tài liệu, hiện vật… của các cá nhân đạt giải nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư, người lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đóng góp tích cực trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và đào tạo công nhân trẻ.

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu quý do gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng. Đáng chú ý là những đồ dùng sinh hoạt gắn bó với Bác Tôn và phu nhân tại ngôi nhà số 35 đường Trần Phú (Hà Nội) từ năm 1959; các bức ảnh ghi lại hoạt động của Bác trong giai đoạn 1968 - 1979, cùng nhiều tặng phẩm ngoại giao do đại sứ các nước Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc tặng Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đặc biệt, ông Viên Hồng Quang còn trao tặng 24 phim tư liệu quý ghi lại hoạt động cách mạng của Bác Tôn từ năm 1964 - 1976 cho bảo tàng.

UBND TP.HCM cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn, nhằm giáo dục truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trước đó, Bảo tàng Tôn Đức Thắng trao giải cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi TP.HCM với Bác Tôn lần thứ 19 năm 2025 với chủ đề: Bảo tàng Tôn Đức Thắng - Diện mạo mới, Người thợ Tôn Đức Thắng với xưởng Ba Son Bác Tôn với miền Nam.

