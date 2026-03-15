Kỳ vọng từ ngày hội non sông

Luồng sinh khí mới từ các đại biểu trẻ
Tôi tin và kỳ vọng vào sự hiện diện của các đại biểu trẻ sẽ mang tới luồng sinh khí mới cho nghị trường ở nhiệm kỳ tới. Người trẻ có lợi thế gần nhịp sống đương đại, nhạy với các vấn đề của lực lượng lao động trẻ trong thời đại số; đồng thời dễ tiếp cận công nghệ và dữ liệu trong nghiên cứu, giám sát và đối thoại. Đại biểu trẻ cũng nắm bắt nhanh những thay đổi của đời sống: từ biến động việc làm, áp lực chi phí học tập, đến những chuyển dịch mạnh của kinh tế số và thị trường lao động. Nếu biết khai thác đúng, đây là lợi thế để kéo tiếng nói nghị trường sát hơn với thực tiễn và "đọc" được những vấn đề mới đang hình thành.
Tuy vậy, điều cử tri mong là các ứng cử viên khóa tới bất kể tuổi đời phát huy phẩm chất cốt lõi của người đại diện dân cử: bản lĩnh, tận tâm và năng lực thấu cảm. Một đại biểu xuất sắc không nhất thiết là chuyên gia mọi lĩnh vực, nhưng cần tư duy phản biện, biết lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và dám nói sự thật. Quan trọng hơn, đại biểu phải chuyển được bức xúc của người dân thành kiến nghị chính sách khả thi, giúp luật pháp đi vào đời sống chứ không chỉ nằm trên giấy.
Trở thành đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND là mang trên vai một cam kết nặng nề với nhân dân. Cử tri chờ đợi ở mỗi đại biểu là tinh thần hành động: biết lắng nghe, biết chọn đúng vấn đề và kiên trì theo đuổi các kiến nghị có cơ chế thực thi. Khi tiếng nói nghị trường gắn chặt hơn với nhịp sống của người dân, lá phiếu sẽ không chỉ "nặng" ở ngày bầu cử, mà còn "nặng" trong từng kết quả cụ thể của một nhiệm kỳ.
TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT
Phản ánh trung thực, trách nhiệm tiếng nói cử tri
Tôi kỳ vọng kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự có năng lực, có trải nghiệm thực tiễn và có tinh thần phụng sự, để tiếng nói của cử tri được phản ánh một cách trung thực và trách nhiệm trên nghị trường. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh về KH-CN và kinh tế số, tôi cũng mong Quốc hội khóa tới có thêm nhiều đại biểu đến từ các lĩnh vực khoa học, doanh nghiệp và đời sống xã hội.
PGS-TS Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP HTV Giải pháp blockchain, giảng viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng
Thực sự là ngày hội của toàn dân
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực sự là ngày hội của toàn dân, nơi tinh thần dân chủ được phát huy cao độ. Tôi kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ có đội ngũ đại biểu trẻ trung, năng động, quyết liệt trong hành động, từ đó ban hành những chính sách sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Đối với các ĐBQH, HĐND sau khi trúng cử, tôi mong muốn mỗi đại biểu không chỉ dừng lại ở những cam kết trong quá trình vận động bầu cử mà cần thực hiện trọn vẹn những lời hứa đó trong suốt nhiệm kỳ. Đại biểu phải thực sự gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người dân, thấu hiểu những khó khăn trong đời sống, từ vấn đề sinh kế đến các vấn đề an sinh và an ninh xã hội, để phản ánh trung thực tại nghị trường.
Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng các đại biểu phát huy trí tuệ và bản lĩnh, có nhiều ý kiến phát biểu sắc sảo, mạnh mẽ trong hoạt động phản biện, góp phần xây dựng các chính sách minh bạch, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Đặc biệt, Quốc hội, HĐND và các đại biểu tăng cường vai trò giám sát, thể hiện sự quyết liệt trong theo dõi, xử lý những vấn đề "nóng" được xã hội quan tâm.
Cử tri Chử Bá Điệp (75 tuổi, trú tại P.Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Phát huy tinh thần tranh luận trên nghị trường
Bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri cả nước không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn gửi gắm kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ "vươn mình" của dân tộc. Yêu cầu xuyên suốt đối với người đại biểu nhân dân vẫn là "đủ đức, đủ tài" để gánh vác trọng trách tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, tiêu chuẩn này cần được nâng tầm. Người đại biểu không chỉ cần trình độ hiểu biết và năng lực chuyên môn sâu mà còn phải có tính trách nhiệm và đặc biệt là tinh thần dũng cảm.
Khi địa phương thực hiện mô hình 2 cấp, quy mô các tỉnh lớn hơn, công việc nhiều hơn và tình hình thế giới biến động bất thường, người đại biểu phải thực sự mạnh mẽ để thực hiện 3 chức năng cốt lõi: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Việc ứng viên được phép trình bày quan điểm qua mạng xã hội là một bước tiến giúp cử tri tiếp cận sâu sắc hơn về mọi khía cạnh của người mình định bầu chọn.
Kỳ vọng lớn nhất đối với Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kế thừa và bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Để làm được điều đó, Quốc hội phải thực sự là tiếng nói đại diện cho nhân dân. Về công tác lập pháp, đòi hỏi khóa XVI phải có tầm nhìn bao quát và tư duy pháp lý sắc bén hơn. Về chức năng giám sát, công tác giám sát đòi hỏi phải thực chất và hiệu quả hơn. Những dự án mang tính lịch sử như đường sắt tốc độ cao, sân bay Long Thành hay quy hoạch đô thị ven sông Hồng... với mức đầu tư rất lớn đòi hỏi Quốc hội phải có cái nhìn đủ tầm để quyết định chính xác và giám sát chặt chẽ, tránh thất thoát nguồn lực quốc gia.
Tôi cũng mong các ĐBQH, HĐND tiếp tục phát huy tinh thần tranh luận trên nghị trường. Chỉ có tranh luận năng nổ, sâu sắc và đi đến cùng của vấn đề mới giúp tìm ra giải pháp tối ưu cho những thách thức quốc tế và nội tại phức tạp hiện nay. Đó là chìa khóa để Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực, trí tuệ và trách nhiệm trước nhân dân.
GS-TS Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV
Quan tâm nhiều hơn vấn đề của thanh niên
Là một cán bộ Đoàn ở cơ sở, tôi hiểu rõ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi công dân phát huy quyền làm chủ và thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
Tôi kỳ vọng cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm; những người gần dân, hiểu dân và sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh vào các quyết sách phát triển đất nước và địa phương.
Từ góc nhìn của một người trẻ đang tham gia công tác Đoàn, tôi đặc biệt mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn tới những vấn đề của thanh niên như giáo dục, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo môi trường để người trẻ phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội. Thanh niên hôm nay có khát vọng lớn và tinh thần cống hiến mạnh mẽ; điều quan trọng là cần có thêm những cơ chế, chính sách phù hợp để khơi dậy và đồng hành cùng khát vọng ấy.
Khi mỗi cử tri, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhận thức đầy đủ ý nghĩa của lá phiếu và tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thì cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn.
Chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.Đống Đa (Hà Nội)
