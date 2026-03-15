Kỳ vọng từ ngày hội non sông

Luồng sinh khí mới từ các đại biểu trẻ

Tôi tin và kỳ vọng vào sự hiện diện của các đại biểu trẻ sẽ mang tới luồng sinh khí mới cho nghị trường ở nhiệm kỳ tới. Người trẻ có lợi thế gần nhịp sống đương đại, nhạy với các vấn đề của lực lượng lao động trẻ trong thời đại số; đồng thời dễ tiếp cận công nghệ và dữ liệu trong nghiên cứu, giám sát và đối thoại. Đại biểu trẻ cũng nắm bắt nhanh những thay đổi của đời sống: từ biến động việc làm, áp lực chi phí học tập, đến những chuyển dịch mạnh của kinh tế số và thị trường lao động. Nếu biết khai thác đúng, đây là lợi thế để kéo tiếng nói nghị trường sát hơn với thực tiễn và "đọc" được những vấn đề mới đang hình thành.

ẢNH: NVCC

Tuy vậy, điều cử tri mong là các ứng cử viên khóa tới bất kể tuổi đời phát huy phẩm chất cốt lõi của người đại diện dân cử: bản lĩnh, tận tâm và năng lực thấu cảm. Một đại biểu xuất sắc không nhất thiết là chuyên gia mọi lĩnh vực, nhưng cần tư duy phản biện, biết lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và dám nói sự thật. Quan trọng hơn, đại biểu phải chuyển được bức xúc của người dân thành kiến nghị chính sách khả thi, giúp luật pháp đi vào đời sống chứ không chỉ nằm trên giấy.

Trở thành đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND là mang trên vai một cam kết nặng nề với nhân dân. Cử tri chờ đợi ở mỗi đại biểu là tinh thần hành động: biết lắng nghe, biết chọn đúng vấn đề và kiên trì theo đuổi các kiến nghị có cơ chế thực thi. Khi tiếng nói nghị trường gắn chặt hơn với nhịp sống của người dân, lá phiếu sẽ không chỉ "nặng" ở ngày bầu cử, mà còn "nặng" trong từng kết quả cụ thể của một nhiệm kỳ.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT