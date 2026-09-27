Lá chắn thép của cảnh vệ: Gặp người bảo vệ Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam

Phía sau những chuyến thăm ngoại giao cấp cao là những giờ phút cân não, là những đêm không ngủ, mồ hôi ướt đẫm, là những tình huống "thót tim" thay đổi lộ trình vào phút chót; là bản lĩnh, là danh dự của người chiến sĩ cảnh vệ CAND - "Chỉ biết còn Đảng thì còn mình".

Trung tá Bùi Hữu Thọ từng tham gia bảo vệ Tổng thống Mỹ George W.Bush (giữa) thăm Việt Nam năm 2006 ẢNH: NVCC

Trung tá Bùi Hữu Thọ, nguyên cán bộ Đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ miền Nam (Bộ Công an), đã có gần 40 năm gắn bó với công tác cảnh vệ, trong đó có 20 năm trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ làm việc tại TP.HCM và các tỉnh thành phía nam.

Nhắc lại chặng đường dài ấy, ký ức của người sĩ quan cảnh vệ như thước phim quay chậm. Chuyến công tác đầu tiên của ông diễn ra năm 1997, khi Thủ tướng Nga Nikolai Ryzhkov sang Việt Nam ghé thăm Vũng Tàu. Và chuyến cuối cùng khép lại hành trình bảo vệ tiếp cận trực tiếp năm 2017, khi ông bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017.

Trong công tác cận vệ, ông trực tiếp tham gia bảo vệ trên 150 cuộc, lượt hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Ấn tượng khó phai với các nguyên thủ quốc gia

Trong hàng trăm cuộc bảo vệ với nhiều nguyên thủ đến từ nhiều quốc gia, với yêu cầu và tính chất của từng kỳ cuộc khác nhau, song với trung tá Thọ, mỗi kỳ cuộc bảo vệ, mỗi đối tượng cảnh vệ đều để lại cho ông những ấn tượng riêng.

Trung tá Thọ chụp hình kỷ niệm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ẢNH: NVCC

Trung tá Thọ từng tham gia bảo vệ các vị Tổng thống Mỹ (qua các thời kỳ) đến thăm Việt Nam. Tổng thống Mỹ George W.Bush và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam kết hợp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14 vào tháng 11.2006; Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam tháng 5.2016. Hay tháng 1.2017, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm Việt Nam. Trong chuyến đi mang tính chia tay này, ông đã quay trở lại vùng sông nước Năm Căn, Cà Mau, nơi ông từng tham chiến thời trẻ, để gặp gỡ người dân địa phương.

"Do tính chất đặc thù của nhiệm vụ, nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào, tuy nhiên tôi và đồng đội luôn xác định đó là nhiệm vụ thiêng liêng, vô cùng tự hào. Vì vậy bản thân luôn nỗ lực, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chân lý đó với mình mãi mãi không bao giờ thay đổi…", trung tá Thọ chia sẻ.

Siết chặt khâu tuyển chọn, đào tạo kỹ năng toàn diện nhất

Để làm nên sự bình yên tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ, những tiêu chuẩn về thể chất hay nghiệp vụ đối với sĩ quan tiếp cận thôi là chưa đủ. Nằm ngoài sách vở nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng chính là sự tỉ mỉ, cẩn trọng, chu đáo và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ của người lính cận vệ.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường xuyên có những đợt huấn luyện, diễn tập “diệt khủng bố, cứu con tin” ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

"Làm lính cảnh vệ không chỉ cần sức khỏe mà còn đòi hỏi một bộ kỹ năng toàn diện đến khắt khe. Lực lượng cảnh vệ phải theo sát đối tượng cảnh vệ; sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho đối tượng cảnh vệ khi có tình huống nguy hiểm. Để hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với sĩ quan cảnh vệ cực kỳ cao: từ trình độ nghiệp vụ, pháp luật đến các kỹ năng bắn súng, học ngoại ngữ cho đến tác phong lễ tân ngoại giao", trung tá Thọ cho biết thêm.

Là một trong số ít sĩ quan tiếp cận thành thạo cả 2 ngoại ngữ tiếng Trung và tiếng Anh, trung tá Thọ cho biết đó là một lợi thế bởi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng an ninh nước bạn thường trao đổi, chia sẻ thông tin về lịch trình hoạt động; hoặc đối tượng cảnh vệ hỏi sĩ quan tiếp cận một số thông tin về lịch sử các địa danh, về phong tục, tập quán của người dân địa phương. Trong các tình huống này đòi hỏi sĩ quan tiếp cận phải có ngoại ngữ và phông văn hóa rộng để trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm và đúng yêu cầu.

Công việc tưởng chừng theo khuôn khổ ấy lại chứa đựng không ít tình huống phát sinh. Trước mỗi chuyến làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh vệ phải chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tiền trạm, xây dựng phương án, bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo sát với tình hình thực tế và luôn có phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Từng chi tiết nhỏ đều được phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tuy nhiên, thực tế "chiến trường" luôn có chỗ cho những biến số không ngờ tới như thay đổi lịch trình vào phút chót; hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch… Yêu cầu đặt ra là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Như năm 2008 tại Nha Trang (Khánh Hòa), khi bảo vệ nhân vật cấp cao của nước ngoài, vào một buổi chiều, ông Thọ nhận lệnh tháp tùng đối tượng cảnh vệ muốn đi bơi ở một hòn đảo. Đây là tình huống phát sinh, không có trong kế hoạch; đối tượng cảnh vệ khi ấy đã ngoài 60 tuổi. Để thực hiện nhiệm vụ, phía an ninh nước bạn bố trí 3 sĩ quan bảo vệ phối hợp cùng 11 sĩ quan cảnh vệ Việt Nam, trong đó có trung tá Thọ. Mọi phương án, kế hoạch bảo vệ VIP đi bơi nhanh chóng được triển khai. Mặc dù hơn 60 tuổi, nhưng VIP bơi liên tục trong 1 tiếng đồng hồ trên biển, xa bờ hơn 300 m. Thực sự đây là một thách thức lớn cho lực lượng bảo vệ.

Theo trung tá Thọ, lúc đó mới cảm nhận được nếu không rèn luyện sức khỏe trước thì không thể nào theo được đối tượng cảnh vệ. Đó là thành quả của những chương trình huấn luyện khắc nghiệt từ bơi đường trường, bơi tốc độ cho đến bơi đuối nước.

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, cho rằng để trở thành sĩ quan bảo vệ tiếp cận, không chỉ dừng lại ở phẩm chất chính trị kiên định, đạo đức trong sáng, thể hình chuẩn mực hay thể lực bền bỉ mà còn phải hội tụ đầy đủ trí thông minh, bản lĩnh thép, tinh thông võ thuật, thành thạo kỹ năng bắn súng, giỏi bơi lội… Họ phải am hiểu sâu sắc về ngoại ngữ, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, cũng như văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam và bạn bè quốc tế để ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống. Theo thượng tá Liệu, tính chất công việc luôn đặt người lính cảnh vệ vào những lịch trình di chuyển dày đặc, xuyên suốt ngày đêm, đối mặt với vô vàn nguy cơ tiềm ẩn từ các tình huống bất ngờ cả trong nước lẫn khi tháp tùng lãnh đạo công tác nước ngoài. Sĩ quan bảo vệ tiếp cận không có chỗ cho sự lơ là hay một giây sa sút tinh thần. Chỉ bằng một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ của "thủ trưởng", người cận vệ phải ngay lập tức thấu hiểu thông điệp, dự báo trước mọi nguy cơ đe dọa để kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh.

Giờ đây, trở về với cuộc sống đời thường, nguyên sĩ quan cận vệ Bùi Hữu Thọ vẫn luôn tự hào về những năm tháng cống hiến trọn vẹn cho "sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ" của mình. "Đó là niềm tin, là lẽ sống của tôi và các thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam nói riêng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung", ông Thọ chia sẻ. (còn tiếp)