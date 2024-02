Lá thư đẫm nước mắt vụ nam sinh đại học ở TP.HCM tử vong trong sân trường

Đến 21 giờ ngày 27.2, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ vụ nam sinh tử vong trong sân Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nguồn tin cho hay, danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Minh T. (22 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ Bình Phước).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, trưa cùng ngày, anh T. được các bạn học phát hiện nằm bất động dưới sân khuôn viên trường, cạnh tòa nhà G. Bảo vệ, giáo viên và lực lượng y tế có mặt, xác định nạn nhân đã tử vong.

Qua xác minh, nạn nhân là sinh viên năm 4 khoa Công nghệ thông tin của Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo lịch học, sáng cùng ngày, anh T. có tiết học tại cơ sở khác của trường trên địa bàn Q.5.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phối hợp lãnh đạo nhà trường điều tra nguyên nhân.

Liên quan vụ việc, nguồn tin Thanh Niên cho hay, đến chiều tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã kết thúc, qua đó phát hiện tại tầng 5 của tòa nhà G có một chiếc balo, đôi dép và cuốn sổ tay với nội dung đẫm nước mắt về nỗi buồn và suy tư trong cuộc sống.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định anh T. rơi từ tầng 5 của tòa nhà G xuống đất tử vong.



Được biết, anh T. có kết quả học tập thuộc loại khá giỏi và sắp tốt nghiệp đúng hạn. Trước đó, anh T. cũng nhận được học bổng trong học tập.

Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng xác nhận thông tin về sự việc trên, đồng thời hỗ trợ chi phí đưa thi thể anh T. về quê.