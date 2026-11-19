Ngô Bảo Vy, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing (TP.HCM), đang là gia sư tại Công ty gia sư eTeacher, bày tỏ.

Dạy 3 giờ, nhưng mất 2 giờ để năn nỉ trò chịu học

Cuối năm 2 ĐH, Vy bắt đầu nhận lớp gia sư. Càng gắn bó với HS lớp 8 bị trầm cảm, từng phải nghỉ học 1 năm vì vấn đề tâm lý, gặp nhiều khó khăn trong học tập, Vy càng thương và mong muốn giúp em tìm lại được niềm vui trong học tập.

Chân dung gia sư eTeacher Bảo Vy ẢNH: CÔNG MINH

"Khi bắt đầu có gia sư tới nhà, bé sợ học, không muốn học. Em thường xuyên nghỉ học trên trường, nợ nhiều bài kiểm tra. Nhiều khi tôi giảng bài nhưng em không chịu nghe, khiến việc dạy học càng khó khăn hơn. Dù vậy, em rất lễ phép, phụ huynh luôn hỗ trợ em, nên tôi không cho phép mình bỏ cuộc", nữ gia sư kể.

Vy chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng, kiên nhẫn động viên học trò. Có những buổi Vy dành 3 giờ ở nhà học trò, nhưng mất đến 2 giờ chỉ để năn nỉ học trò chịu bước tới bàn học. "Khoảnh khắc em ấy chịu ngồi dậy và bắt đầu nghe tôi giảng bài, với tôi là niềm vui rất lớn", gia sư tại eTeacher chia sẻ thêm.

Vy nhớ có lần học trò phải làm bài kiểm tra bù môn hóa học vào ngày hôm sau. Trước đó, em đã gần như quên hết những dạng bài cơ bản, bài kiểm tra gần nhất cũng điểm dưới trung bình. Chỉ trong khoảng 1,5 giờ, Vy giúp em gấp rút ôn lại kiến thức và dạng bài có thể xuất hiện trong đề kiểm tra. Buổi học tiếp theo, Vy vui mừng khi biết học trò đạt khoảng 6 - 7 điểm. "Tôi đã vui suốt cả một ngày, bởi biết học trò đã cố gắng rất nhiều để đạt được điểm số ấy".

Vy không thể quên, một ngày cô nhận được lá thư từ học trò. Trong thư vẽ một hình trái tim và dòng chữ "Chị Vy, cảm ơn chị đã kiên nhẫn dạy em học và lúc em quậy".

"Tôi cảm động vì sau một thời gian đồng hành, học trò đã cởi mở hơn, bắt đầu chia sẻ với tôi nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Từ lớp gia sư ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi thành công của một gia sư không nằm ở việc giúp HS đạt 9 hay 10 điểm, mà còn là kiên nhẫn ở bên, giúp các em dần vượt qua nỗi sợ học tập và tìm lại niềm tin vào chính mình", cô bộc bạch.

Buồn vui với nghề

Phan Hoàng Linh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), gia sư tại Công ty gia sư eTeacher, bắt đầu đến với công việc dạy tiếng Anh từ năm nhất ĐH.

Chân dung gia sư eTeacher Hoàng Linh ẢNH: CÔNG MINH

Trong số những HS từng đồng hành, Linh nhớ nhất một bé trai lớp 5 mà bạn đã dạy suốt 2 năm qua. Khi mới nhận lớp, bé học tiếng Anh khá yếu, gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và khá bướng bỉnh, không hợp tác với gia sư trong giờ học. Có những lúc, Linh cảm thấy nản chí khi thấy những cố gắng, tâm huyết của mình không có tác dụng.

Thế là Linh thử thay đổi cách tiếp cận, dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu sở thích và lắng nghe HS nhiều hơn. Linh cũng điều chỉnh cách giảng bài để HS cảm thấy thoải mái, thay vì chỉ tập trung vào việc yêu cầu bé hoàn thành bài tập. Kết quả thật bất ngờ, cậu học trò đã dần hợp tác hơn, quý mến gia sư hơn, chủ động tham gia vào bài học, học trong sự hứng thú, kết quả môn tiếng Anh tiến bộ rõ rệt. Từ mức điểm 5 - 6 ban đầu, bé đã có thể đạt khoảng 9 điểm.

"Với tôi, hành trình từ 5 - 6 điểm đạt 9 điểm của học trò không chỉ là sự tiến bộ , mà còn là kết quả của quá trình hai thầy trò học cách thấu hiểu và hợp tác cùng nhau", gia sư tại eTeacher bày tỏ.