Văn hóa

'Lá xanh' mùa 2 lên sóng

03/03/2026 06:05 GMT+7

Sau thành công của mùa đầu tiên, chương trình âm nhạc 'Lá xanh' chính thức trở lại với mùa 2, phát sóng vào 10 giờ thứ bảy hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 7.3.

Ở mùa 2, Lá xanh vẫn giữ tinh thần cốt lõi là một gameshow âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những giai điệu đi cùng năm tháng được vang lên trong không khí thi tài sôi nổi nhưng không kém phần lắng đọng. Tuy nhiên, chương trình được làm mới rõ nét ở cấu trúc nội dung và nhịp điệu thể hiện. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tái hiện các ca khúc quen thuộc, mùa này tăng cường yếu tố tương tác giữa các đội chơi, mở rộng phần giao lưu, chia sẻ câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Điều đó giúp âm nhạc không chỉ được nghe mà còn được "kể lại" bằng ký ức và cảm xúc của người tham gia.

'Lá xanh' mùa 2 lên sóng - Ảnh 1.

Lá xanh mùa 1

ẢNH: VTV

Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa 2 là sự đồng hành của bộ đôi MC Huyền Trang và Châu Khang. Nếu Huyền Trang là gương mặt quen thuộc, giữ vai trò kết nối và tạo chiều sâu cảm xúc như ở mùa đầu, thì Châu Khang mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, linh hoạt.

Ngoài ra, mùa 2 mở rộng biên độ đề tài, nhấn mạnh hơn tinh thần tự hào về quê hương, đất nước và hình ảnh người lính trong dòng chảy âm nhạc. Thời lượng mỗi tập khoảng 45 phút, được xây dựng với nhịp độ nhanh hơn, cách dàn dựng sân khấu sinh động hơn, tạo cảm giác gần gũi với khán giả truyền hình hiện đại.

Tin liên quan

Đưa gameshow lên màn ảnh rộng

Đưa gameshow lên màn ảnh rộng

Tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 gây chú ý khi được dựng thành phiên bản điện ảnh với nhan đề Running Man Vietnam: Con rối tự do. Đây là lần đầu tiên tại VN một tập phát sóng của gameshow được đưa lên màn ảnh rộng và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Khám phá thêm chủ đề

Lá xanh Gameshow Ca khúc âm nhạc
RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
