Lễ hội thời trang và âm nhạc Nhật Bản lần đầu tổ chức tại Việt Nam

TGC Vietnam 2026 diễn ra trong 2 ngày 28 - 29.3 tại Vạn Phúc City (TP.HCM). Ngày đầu tiên, sự kiện mở cửa miễn phí để mọi người tham gia hoạt động trải nghiệm thời trang, phong cách sống, không gian ẩm thực, mua sắm, giao lưu văn hóa Việt - Nhật... Ngày thứ hai là chương trình âm nhạc kết hợp với trình diễn thời trang. Đây cũng là lần đầu tiên lễ hội này được tổ chức tại VN.

Dàn nghệ sĩ VN và Nhật Bản biểu diễn trong đêm nhạc Tokyo Girls Collection Vietnam 2026 ẢNH: BTC

Trong đêm nhạc có sự xuất hiện của quán quân Sing! Asia 2025 Miyuna và nhóm nhạc One Or Eight đến từ Nhật Bản. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ VN như Soobin, Quang Hùng MasterD, Min, Phương Ly, Rhyder, Captain Boy và LyLy cũng hứa hẹn mang đến các tiết mục ấn tượng cho người xem.

Đại diện ban tổ chức - ông Aoki Mitsuru (Giám đốc điều hành của WTokyo) chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm vàng để mang Tokyo Girls Collection đến VN, vì đây là thị trường tiềm năng với những người trẻ yêu thời trang và đầy khát vọng. WTokyo cam kết tạo ra một phiên bản Tokyo Girls Collection Vietnam vừa mang tiêu chuẩn quốc tế, vừa đậm chất văn hóa bản địa".

Tokyo Girls Collection được thành lập năm 2005. Trải qua hơn 20 năm, lễ hội này khẳng định quy mô và sức ảnh hưởng, thu hút hàng chục ngàn khán giả trực tiếp trong mỗi kỳ tổ chức.