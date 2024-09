Lady Gaga ra album 'Harlequin' đồng hành phim 'Joker: Folie à Deux'

Theo thông báo được Lady Gaga chia sẻ trên trang Instagram, Harlequin sẽ được phát hành vào ngày 27.9. Album gồm 13 ca khúc, có thể kể đến như: Good Morning, World on a String, Get Happy, Smile, The Joker...

Album Harlequin sẽ được phát hành vào ngày 27.9 ẢNH: CNN

Lady Gaga đã hé lộ thông tin này thông qua một số tin nhắn được đăng trên trang Instagram trong tuần qua, trong đó còn bao gồm cả đoạn clip âm thanh từ những bài hát mới.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar vào vai Lee Quinzel – thường được biết đến với cái tên Harley Quinn, nhân vật truyện tranh khét tiếng – trong phim Joker: Folie à Deux, phần tiếp theo được mong đợi từ lâu của bộ phim Joker ra rạp năm 2019 do Todd Phillips đạo diễn.

Gaga từng nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình qua những ca khúc cô viết cho nhiều bộ phim mà cô đóng vai chính.

Lady Gaga và Joaquin Phoenix đóng chính phim Joker: Folie à Deux ẢNH: CNN

Năm 2019, Lady Gaga đoạt giải Oscar hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất với Shallow do cô sáng tác và trình bày trong phim A Star is Born năm 2018. Cô cũng được đề cử ở hạng mục tương tự vào năm ngoái cho ca khúc Hold My Hand trong bom tấn Top Gun: Maverick và năm 2016 cho ca khúc Til It Happens to You phim The Hunting Ground.

Harlequin tách biệt với album phòng thu thứ 7 sắp ra mắt của Lady Gaga. Cô cũng đang thực hiện album này và tiết lộ trên các trang mạng xã hội. Đầu tháng 9, nữ ca sĩ cho biết đĩa đơn đầu tiên trong album phòng thu mới của cô sẽ được phát hành vào tháng 10 tới. Album sẽ là phần tiếp theo của album thứ 6 - Chromatica phát hành năm 2020.

Ngoài Lady Gaga và Joaquin Phoenix đóng chính, Joker: Folie à Deux còn có sự góp mặt của dàn diễn viên: Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson, Ken Leung… ra rạp vào ngày 4.10.