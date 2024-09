'Joker' phần mới có Lady Gaga bị chê?

Bộ phim của Warner Bros. có sự tham gia của Joaquin Phoenix trong vai Arthur Fleck/Joker - vai diễn đã mang về cho anh giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2019 và "người mới đến" - Lady Gaga trong vai Harley Quinn, người bạn đồng hành cũng đầy tổn thương không kém của Joker, mới đây đã có buổi chiếu đầu tiên.

Joker: Folie À Deux đã nhận về tràng pháo tay hơn 11 phút ẢNH: THE HOLLYWOOD REPORTER

Theo các tiết lộ về nội dung của Joker: Folie À Deux, ở phần này Arthur Fleck đã bị giam giữ tại nhà ngục Arkham chờ xét xử vì những tội ác của mình với tư cách là Joker. Đây cũng là nơi anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực với Harley Quinn của Lady Gaga ẩn dưới tư cách nhân viên trị liệu âm nhạc.

Kết thúc thời gian trình chiếu tranh giải, ê kíp đoàn phim đã nhận về tràng pháo tay gần 11 phút của giới báo chí, chuyên gia cũng như ban giám khảo Liên hoan phim. Tuy vậy, đánh giá về tác phẩm này đang cho thấy sự chia rẽ lớn.

Theo đó, tờ The Hollywood Reporter cho rằng kịch bản của Folie À Deux không có quá nhiều cao trào, cốt truyện đôi khi "phân tán và hơi buồn tẻ". Tờ này dẫn chứng trong khi những phần Joker đầu thì Todd Phillips và đồng biên kịch Scott Silver có nhiều quy chiếu trong các tác phẩm của đạo diễn Martin Scorsese như Taxi Driver và The King of Comedy, thì ở phần này cả hai đã đẩy mọi thứ quá tầm kiểm soát".

Tờ Evening Standard của Anh cũng đồng ý với nhận định trên, và bổ sung rằng bộ phim thiếu "cảm giác phấn khích" hay "cảm giác điên rồ được kiểm soát" như những phần đầu. Ngoài ra, tác phẩm tuy có "nhân vật chính hấp dẫn và phức tạp, nhưng cuối cùng bộ phim lại buồn tẻ và chậm chạp, không đưa người xem đến nơi nào cả".

Nhiều nhà phê bình đều tán thành rằng phần trình diễn của Lady Gaga là rất đáng ca ngợi ẢNH: THE HOLLYWOOD REPORTER

Tuy vậy, nhiều nhà phê bình đều tán thành rằng phần trình diễn của Lady Gaga là rất đáng ca ngợi. Song, thời lượng của nhân vật Harley Quinn vẫn còn quá ít, khiến "mẹ quái vật" chưa trưng trổ hết khả năng của mình. Phoenix cũng được chú ý, nhưng bởi một nhân vật thiếu sức hút mà dù đã nỗ lực hết sức thì phần trình diễn của nam tài tử cũng bị ảnh hưởng một cách đáng kể.

Dù thế, những nhà phê bình khác lại đánh giá cao việc cặp đôi này đã rất mạo hiểm trong việc mở rộng khả năng sáng tạo. Tờ Independent ca ngợi Todd Phillips đã làm "một chuyến lưu diễn qua ít nhất một thế kỷ của Hollywood" thông qua các tiết mục âm nhạc và tham khảo nhiều tác phẩm kinh điển khác nhau, còn màn trình diễn của Phoenix "vẫn rất mạnh mẽ và đầy xúc động".

Thể loại nhạc kịch từng gây hoài nghi cũng cho thấy là một lựa chọn tương đối đúng đắn. Tờ The Empire cho rằng "cách truyền tải không chính thống bằng những bài nhạc có hơi hướng cổ điển đã chuyển tải được rất nhiều vấn đề mà những lời thoại không thể".