Liên hoan phim Sarajevo vinh danh Meg Ryan và John Turturro của Hollywood

Ban tổ chức cho biết thêm giải thưởng Trái tim danh dự Sarajevo sẽ được trao cho đạo diễn Palestine Elia Suleiman.



Ngôi sao Hollywood Meg Ryan REUTERS

Nghệ sĩ nhận giải sẽ trình chiếu những bộ phim mà họ tham gia, trình bày tác phẩm mới nhất và tổ chức các lớp học nâng cao trong Liên hoan phim Sarajevo lần thứ 30 này.

SFF được thành lập vào năm 1995 bởi một nhóm những người đam mê điện ảnh và kể từ đó nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật trong ngành trên khắp thế giới. Giám đốc SFF Jovan Marjanovic cho biết đây là "vinh dự lớn" khi có thể đưa những nghệ sĩ nổi tiếng đến Sarajevo và kết nối họ với những người trẻ trong khu vực.

Buổi ra mắt toàn cầu bộ phim My Late Summer (tạm dịch Mùa hè muộn của tôi) của đạo diễn Bosnia từng đoạt giải Oscar Danis Tanovic sẽ khai mạc liên hoan phim ngày 16.8.

Nam diễn viên John Turturro REUTERS

Meg Ryan trình chiếu bộ phim hài lãng mạn ăn khách năm 1998 You've Got Mail (Bạn có thư) do cô đóng chính tại rạp chiếu phim ngoài trời có sức chứa 2.000 khán giả, cũng như tác phẩm mới nhất do Ryan đạo diễn: What Happens Later, trong đó cô cũng đóng vai chính.

54 bộ phim từ đông nam châu Âu, Ukraine và nam Kavkaz sẽ tranh giải ở 4 hạng mục: phim truyện, phim ngắn, phim tài liệu và phim của sinh viên.

Jovan Marjanovic nói với Reuters: "Liên hoan phim Sarajevo định vị là trung tâm của các nền điện ảnh nói trên, là cửa sổ để họ hướng ra thế giới, là nền tảng cho sự hợp tác lẫn nhau và hợp tác với phần còn lại của thế giới".