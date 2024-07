The Beatles 'tái xuất' tại Liên hoan phim Venice 2024

Đó là phim tài liệu One to One: John & Yoko của Kevin Macdonald và Things We Said Today của Andrei Ujica, xoay quanh chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Như vậy, bên cạnh những dự án lớn, thu hút truyền thông như Beetlejuice Beetlejuice, Joker 2, Maria... cũng như dàn nghệ sĩ đình đám George Clooney, Angelina Jolie, Brad Pitt, Nicole Kidman, Lady Gaga..., khán giả và giới phê bình cũng được sống lại những giây phút cũ với ban nhạc Anh huyền thoại - những người đã thống trị ngành công nghiệp âm nhạc suốt một thập kỷ từ năm 1960.

Bộ phim tài liệu One to One: John & Yoko của Kevin Macdonald và Sam Rice-Edwards sẽ tập trung vào mối quan hệ công khai và sâu sắc giữa 2 nghệ sĩ từng tốn không ít giấy mực. Trong khi Things We Said Today của đạo diễn Andrei Ujica đến từ Romania lại là cái nhìn tương đối mới mẻ về chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên từ khi nổi tiếng của ban nhạc này. Theo tiết lộ, bộ phim này đã sẵn sàng ra mắt từ 10 năm trước.

Hình ảnh từ phim One to One: John & Yoko của Kevin Macdonald và Sam Rice-Edwards Indie Wire

Trên trang web chính thức của John Lennon, bộ phim tài liệu dài tập của Macdonald từ Mercury Studios được mô tả là "một cái nhìn cảm động về cuộc sống của cặp đôi khi họ bước vào một New York của những năm 1970 đầy biến động, từ đó khám phá thế giới âm nhạc, cá nhân, nghệ thuật, xã hội và chính trị của họ".

Bản thân Macdonald cũng chia sẻ rằng: "Tôi muốn làm một bộ phim gây ngạc nhiên và thích thú ngay cả với những người hâm mộ Lennon và Ono trung thành nhất, bằng cách tập trung vào một giai đoạn có nhiều biến động trong cuộc đời họ và kể câu chuyện thông qua chính lời nói, hình ảnh và âm nhạc của họ... Bộ phim xoay quanh cảnh quay phim 16mm tuyệt đẹp về buổi hòa nhạc duy nhất mà John tổ chức sau khi rời The Beatles. Tôi hy vọng bộ phim sẽ giới thiệu đến khán giả một phiên bản thân mật hơn về John & Yoko - đồng thời phản ánh khía cạnh chính trị cấp tiến của họ".

Yoko Ono, John Lennon và Paul McCartney vào năm 1968 The Hollywood Reporter

Với Things We Said Today, bộ phim được tiết lộ sẽ bao gồm các tài liệu lưu trữ từ nhiều kênh truyền hình như ABC, CBS, NBC vào thời kỳ đó, cũng như phim gia đình 8mm và hình ảnh buổi hòa nhạc, được ghi lại bằng 14 máy quay 35mm..., từ đó khắc họa 4 chàng trai từ Vương quốc Anh dần dần chinh phục cả thế giới này.

The Beatles tan rã vào năm 1970 sau một thời gian nổi tiếng. Họ là nghệ sĩ âm nhạc có số lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại, với ước tính 600 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Vào tháng 12.1980, Lennon bị bắn chết bên ngoài căn hộ của mình ở New York.