Lãi suất giảm, có nên vay mua nhà?

NHNN đặt mục tiêu cuối năm nay có thể đạt được mức LS giảm trung bình của các NH khoảng từ 1 - 1,5%. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, theo thống kê cũng như đánh giá của NHNN thì mức LS trung bình của những khoản cho vay mới sẽ giảm khoảng 2 - 2,2%, tức là vượt hơn kỳ vọng và mong muốn ngay từ đầu năm với mức LS giảm.

Đến nay, 4 NH thương mại nhà nước với vai trò chủ lực, chẳng hạn Vietcombank mức LS cho vay trung bình hiện nay của tất cả các khoản cho vay ngắn, trung, dài hạn và tất cả những khoản cho vay cũ, cũng như các khoản cho vay mới hiện nay chỉ là 5,94%. So với cuối năm 2022 đã giảm 1,75% và so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 0,29%. Hay BIDV, mức cho vay trung bình là 6,46% và so với cuối năm 2022 thì giảm 2,59% và so cùng kỳ thì giảm 0,15%. Những NH hiện nay mức cho vay bình quân khoảng 9% cũng đã được chỉ rõ và cũng đã được yêu cầu phải tìm mọi biện pháp để giảm LS.