Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm cho khách hàng VIP lên đến 9%/năm

Mai Phương
Mai Phương
25/02/2026 09:38 GMT+7

Một số ngân hàng đưa ra chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng VIP gửi tiết kiệm.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố biểu lãi suất huy động mới dành cho khách hàng cá nhân. Đáng chú ý, bên cạnh mặt bằng lãi suất phổ thông, ngân hàng này đưa ra mức lãi suất đặc biệt lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng đối với khách hàng mở mới (hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn) với số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên. Đây là mức lãi suất đặc biệt dành cho khách VIP chỉ xuất hiện ở một số ít ngân hàng.

Nếu so với lãi suất thông thường của MSB là 5,3%/năm áp dụng cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 - 36 tháng thì khách hàng VIP sẽ nhận được lãi suất cao hơn gần gấp đôi. Như vậy, nếu khách hàng có 500 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại MSB thì mỗi tháng sẽ nhận được số lãi 3,75 tỉ đồng.

Lãi suất tiết kiệm cho khách hàng VIP lên đến 9%/năm- Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng VIP gửi số tiền lớn lên đến 9%/năm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó, lãi suất dành cho khách hàng VIP cao nhất ở mức 9%/năm đã được Ngân hàng TMCP Đại chúng VN (PVComBank) áp dụng và vẫn được duy trì cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng nếu khách hàng có số tiền gửi tối thiểu từ 2.000 tỉ đồng. Lãi suất này bỏ xa mức cao nhất của chính nhà băng này là 6,3%/năm của kỳ hạn từ 15 tháng trở lên nếu khách hàng gửi tiền ít hơn. Như vậy, nếu có 2.000 tỉ đồng gửi tại PVcomBank thì mỗi tháng khách hàng sẽ bỏ túi được khoảng 15 tỉ đồng.

Một nhà băng khác là Ngân hàng số Vikki Bank cũng công bố áp dụng mức lãi suất lên đến 8,4%/ năm cho khách hàng gửi tiền từ 999 tỉ đồng ở kỳ hạn 13 tháng trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn này chỉ có lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất cao nhất chỉ áp dụng khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. Giả sử, khách hàng có số tiền nêu trên thì mỗi tháng sẽ nhận được hơn 6,455 tỉ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cũng niêm yết lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 13 tháng lên đến 8,1%/năm. Để được hưởng lãi suất ưu đãi này, khách hàng phải có số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu từ 500 tỉ đồng trở lên và chỉ nhận lãi cuối kỳ. Mức lãi suất đặc biệt nêu trên đã được HDBank duy trì cả năm qua. Như vậy, nếu người có 500 tỉ đồng gửi vào HDBank kỳ hạn 13 tháng thì sẽ nhận lãi hơn 3,37 tỉ đồng/tháng.


Tin liên quan

Tiết kiệm tăng, lãi vay nhấp nhổm

Tiết kiệm tăng, lãi vay nhấp nhổm

Sau Tết Nguyên đán, lãi suất tiết kiệm đang duy trì ở mức cao, mức 8%/năm xuất hiện ở nhiều ngân hàng hơn khiến doanh nghiệp lo lãi vay tăng theo.

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất TIẾT KIỆM Ngân hàng MSB HDBank
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận