Lãi suất tiết kiệm cho khách hàng VIP lên đến 9%/năm

Mới đây, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố biểu lãi suất huy động mới dành cho khách hàng cá nhân. Đáng chú ý, bên cạnh mặt bằng lãi suất phổ thông, ngân hàng này đưa ra mức lãi suất đặc biệt lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng đối với khách hàng mở mới (hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn) với số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên. Đây là mức lãi suất đặc biệt dành cho khách VIP chỉ xuất hiện ở một số ít ngân hàng.

Nếu so với lãi suất thông thường của MSB là 5,3%/năm áp dụng cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 - 36 tháng thì khách hàng VIP sẽ nhận được lãi suất cao hơn gần gấp đôi. Như vậy, nếu khách hàng có 500 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại MSB thì mỗi tháng sẽ nhận được số lãi 3,75 tỉ đồng.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng VIP gửi số tiền lớn lên đến 9%/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó, lãi suất dành cho khách hàng VIP cao nhất ở mức 9%/năm đã được Ngân hàng TMCP Đại chúng VN (PVComBank) áp dụng và vẫn được duy trì cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng nếu khách hàng có số tiền gửi tối thiểu từ 2.000 tỉ đồng. Lãi suất này bỏ xa mức cao nhất của chính nhà băng này là 6,3%/năm của kỳ hạn từ 15 tháng trở lên nếu khách hàng gửi tiền ít hơn. Như vậy, nếu có 2.000 tỉ đồng gửi tại PVcomBank thì mỗi tháng khách hàng sẽ bỏ túi được khoảng 15 tỉ đồng.

Một nhà băng khác là Ngân hàng số Vikki Bank cũng công bố áp dụng mức lãi suất lên đến 8,4%/ năm cho khách hàng gửi tiền từ 999 tỉ đồng ở kỳ hạn 13 tháng trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn này chỉ có lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất cao nhất chỉ áp dụng khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. Giả sử, khách hàng có số tiền nêu trên thì mỗi tháng sẽ nhận được hơn 6,455 tỉ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cũng niêm yết lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 13 tháng lên đến 8,1%/năm. Để được hưởng lãi suất ưu đãi này, khách hàng phải có số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu từ 500 tỉ đồng trở lên và chỉ nhận lãi cuối kỳ. Mức lãi suất đặc biệt nêu trên đã được HDBank duy trì cả năm qua. Như vậy, nếu người có 500 tỉ đồng gửi vào HDBank kỳ hạn 13 tháng thì sẽ nhận lãi hơn 3,37 tỉ đồng/tháng.



