Ngân hàng nào có lãi suất tiết kiệm online cao trong dịp tết?

HDBank cộng thêm lãi suất từ 0,2 - 1%/năm đối với khách hàng cá nhân mở mới hoặc tái gửi tiết kiệm VNĐ trên Mobile Banking App với số tiền từ 50 triệu đồng trở lên. Theo đó, lãi suất cộng thêm 0,2%/năm đối với kỳ hạn 1, 2 tháng; cộng thêm 0,3% đối với kỳ hạn 3 và 5 tháng; cộng thêm 1%/năm đối với kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng.

Ngân hàng thu hút vốn trên kênh online ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, Ngân hàng số Cake by VPBank áp dụng lãi suất kịch trần 4,75%/năm ở các kỳ hạn dưới 6 tháng; còn kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 7,3%/năm; từ 8 - 36 tháng ở mức 7,1%/năm. Cake by VPBank cũng tặng thêm lãi suất 0,9 điểm % cho khách lần đầu mở sổ tiết kiệm khi gửi từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.

Vietbank cũng ưu đãi lãi suất online lên tới 2,2%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 100 triệu đồng trở lên, với kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, được cộng thêm tối đa 2,2%/năm so với biểu lãi suất tiền gửi online hiện hành của Vietbank (tùy theo từng kỳ hạn). Lãi suất tiết kiệm của nhà băng này từ 1 - 36 tháng dao động từ 4,1 - 6,3%/năm.

Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước cũng cạnh tranh thu hút vốn trên kênh online. Lãi suất tiết kiệm online của Vietcombank đối với khách hàng Priority có mức cao hơn lãi suất thông thường từ 0,8 - 2,65%/năm. Các kỳ hạn dưới 6 tháng gửi online có mức lãi suất kịch trần 4,75%/năm; 6 tháng là 5,8%/năm; 12 tháng là 6%/năm… Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm thông thường dưới 6 tháng là 2,1 - 2,4%/năm; 6 tháng là 3,5%/năm; 12 tháng là 5,2%/năm.