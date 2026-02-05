Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước can thiệp, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt

Thanh Xuân
05/02/2026 18:19 GMT+7

Trước biến động lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng cao, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đưa ra biện pháp can thiệp thông qua thực hiện bán ngoại tệ.

NHNN thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày với các tổ chức tín dụng từ ngày 4.2, dưới hình thức hoán đổi USD lấy VND (mua USD giao ngay, bán USD kỳ hạn). Ngày giá trị là T+1, ngày đáo hạn là 26.2. Tỷ giá mua giao ngay là 23.864 đồng/USD, tỷ giá kỳ hạn là 24.882 đồng/USD. Khối lượng ngoại tệ tối đa thực hiện hoán đổi tại phiên can thiệp là 1 tỉ USD (tương đương 240.000 tỉ đồng).

Ngân hàng Nhà nước can thiệp, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt- Ảnh 1.

NHNN thực hiện hoán đổi ngoại tệ nhằm bơm tiền ra

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cùng với việc thực hiện hoán đổi ngoại tệ, NHNN còn duy trì việc bơm thanh khoản qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO). Ngày 5.2, nhà điều hành đã thực hiện bơm ra thị trường 12.420 tỉ đồng, trong đó kỳ hạn 7 ngày có khối lượng trúng thầu 4.073 tỉ đồng, 28 ngày có khối lượng hơn 1.966 tỉ đồng, 56 ngày có khối lượng 6.360 tỉ đồng. Lãi suất trúng thầu 4,5%/năm.

Động thái này từ NHNN nhằm bơm tiền khiến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hạ nhiệt. Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng ngày 5.2 giảm từ 1 - 2%/năm so với ngày 4.2. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm dao động từ 8,5 - 9%/năm; 1 tuần từ 9 - 9,5%/năm; 2 tuần 8,5 - 9%/năm; từ 1 - 3 tháng 8,5 - 9%/năm. So với mức lãi suất cao 16 - 17%/năm của ngày 3.2, lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm khoảng 7%/năm. Dù vậy, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện nay vẫn đang đứng ở mức cao phản ánh nhu cầu thanh khoản của các tổ chức tín dụng vào thời điểm cận Tết nguyên đán còn rất lớn.

