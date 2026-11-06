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    Lại thêm một người trúng gần 200 tỉ đồng của Vietlott

    Lê Nam
    Lê Nam

    Một người đàn ông ở An Giang vừa nhận giải Jackpot gần 200 tỉ đồng của Vietlott. Sau khi trúng thưởng, người này đã dành tặng 5 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

    Ngày 6.11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 cho anh T.V., hiện sinh sống và làm nghề tự do tại An Giang. Giải thưởng trị giá 199.984.690.250 đồng, thuộc kỳ quay số mở thưởng số 01415 ngày 24.10. Theo Vietlott, tấm vé may mắn được anh T.V. mua qua kênh phân phối xổ số trên điện thoại (Vietlott SMS), sử dụng thuê bao VinaPhone.

    Người đàn ông này cho biết đã tham gia xổ số tự chọn Vietlott khoảng 4 năm, thường xuyên mua vé Mega 6/45 và Power 6/55. Thời điểm nhận được thông báo trúng thưởng, anh đang ở nhà. Do số tiền trúng thưởng quá lớn, anh T.V. cho biết chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể mà sẽ cùng gia đình cân nhắc, tính toán để quản lý khoản tiền một cách hợp lý.

    Lại thêm một người trúng gần 200 tỉ đồng của Vietlott- Ảnh 1.

    Anh T.V. nhận giải Jackpot gần 200 tỉ đồng của Vietlott

    ẢNH: BTC

    Lại thêm một người trúng gần 200 tỉ đồng của Vietlott- Ảnh 2.

    Người trúng thưởng dành 5 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

    ẢNH: BTC

    Đáng chú ý, ngay tại lễ trao giải, người trúng thưởng đã quyết định dành 5 tỉ đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

    Theo quy định, với giải thưởng gần 200 tỉ đồng, anh T.V. phải nộp hơn 19,99 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân tại An Giang, tương ứng 10% phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng. Khoản thuế được khấu trừ trước khi trao thưởng.

    Lại thêm một người trúng gần 200 tỉ đồng của Vietlott- Ảnh 3.

    Tấm vé Power 6/55 giúp người đàn ông ở An Giang trúng gần 200 tỉ đồng

    ẢNH: BTC

    Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người này thực nhận gần 180 tỉ đồng. Nếu tính cả khoản 5 tỉ đồng dành cho hoạt động an sinh xã hội, số tiền còn lại khoảng 175 tỉ đồng.

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