Lãi tiết kiệm xuống thấp nhất lịch sử

Lãi suất dự báo giảm trong năm 2024

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý 1/2024 do Vụ Dự báo thống kê NHNN công bố, mặt bằng lãi suất huy động - cho vay có thể tiếp tục giảm nhẹ, bình quân kỳ vọng giảm 0,3 - 0,4% trong quý 1/2024 và giảm 0,2% trong cả năm 2024. Huy động vốn toàn hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng bình quân 2,6% trong quý 1/2024 và tăng 12,1% trong năm 2024, tương đương mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý 1/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024, điều chỉnh tăng 0,4% so với mức dự báo 13,8% tại kỳ điều tra trước. Các ngân hàng đánh giá rủi ro khách hàng trong quý 1 vẫn tăng so với quý trước đó nhưng tốc độ tăng đang chậm dần lại và có thể giảm trong năm 2024.