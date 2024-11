Lái xe bỏ chạy gây thương tích cho cảnh sát giao thông

Ngày 22.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Vũ Minh Dương (18 tuổi, ngụ xã Hoạt Giang, H.Hà Trung, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vũ Minh Dương (áo đen) tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 16.11, Vũ Minh Dương điều khiển xe máy biển số 36B6-858.89 chở theo 2 người bạn chạy trên đường đường Bà Triệu qua địa phận P.Bắc Sơn (TX.Bỉm Sơn).

Do Dương có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông (tất cả 3 người ngồi trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm), nên Dương đã bị tổ công tác (4 người) của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TX.Bỉm Sơn ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Không chấp hành hiệu lệnh, Dương bất ngờ tăng ga bỏ chạy, nên đã đâm phải một cảnh sát trong tổ công tác, làm người này bị đứt dây chằng đầu gối một bên chân.

Ngay sau đó, tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ được Dương, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Bỉm Sơn giải quyết theo thẩm quyền.