Lái xe không biết chữ được 'ông trùm' đa cấp dựng làm giám đốc

Như đã đưa tin, Viện KSND TP.Hà Nội mới đây ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú tại TP.HCM) cùng 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định Tĩnh thành lập 3 công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF, sau đó phân công nhiều người làm chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, kế toán các doanh nghiệp này.

Theo chỉ đạo của Tĩnh, các bị can tổ chức hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật để lôi kéo những người có tiền góp vốn kinh doanh với lãi suất cao, mua cổ phiếu "ảo" hoặc suất đầu tư bất động sản…

Nhóm này đã huy động hơn 572 tỉ đồng của hơn 5.000 nhà đầu tư, sau đó không thực hiện như cam kết, đến nay còn chiếm đoạt hơn 497 tỉ đồng.

Nhóm bị can trong đường dây đa cấp lừa đảo hơn 5.000 người ẢNH: CACC

Lái xe không biết chữ được dựng làm giám đốc

Một trong ba pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" đa cấp do Vũ Đức Tĩnh điều hành là Công ty Cawiho, trụ sở tại P.Bàn Cờ, TP.HCM.

Trên giấy tờ, doanh nghiệp này do ông Lê Ngọc N. góp 90% cổ phần, đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông N. chỉ là lái xe riêng của Tĩnh, không biết chữ, cũng không góp vốn, mà do Tĩnh nhờ đứng vào vị trí nêu trên. Thực tế, Tĩnh mới là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, giữ vai trò cố vấn, vạch ra các đường lối, chủ trương hoạt động cho công ty.

Sau một thời gian hoạt động, do ông N. không biết chữ, Tĩnh thỏa thuận và giao cho bị can Tạ Văn Cương (49 tuổi, trú tại Đắk Lắk) thay ông N. làm chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cawiho.

Mặc dù doanh nghiệp này không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng dưới sự chỉ đạo của Tĩnh, các bị can ra sức quảng bá, cung cấp thông tin gian dối kêu gọi những người có tiền góp vốn đầu tư.

Để tạo sức lôi cuốn, nhóm này đưa ra các mức lãi suất cực kỳ ưu đãi, thậm chí hứa thưởng bằng sổ đỏ, ô tô, vàng… cho những ai góp nhiều tiền.

Căn cứ số liệu thống kê của bộ phận kế toán, cơ quan tiến hành tố tụng xác định từ tháng 12.2021 - 6.2022, Tĩnh cùng đồng phạm đã thông qua Công ty Cawiho chiếm đoạt hơn 399 tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 59 người với số tiền bị chiếm đoạt hơn 88 tỉ đồng (đã trả lại hơn 45 tỉ đồng). Những người còn lại đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giám đốc được hứa trả lương 100 triệu/tháng

Cáo trạng cũng cho thấy, ngoài vai trò điều hành của Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương là người trực tiếp nhận chỉ đạo của Tĩnh trong việc thành lập công ty cũng như những hoạt động huy động vốn.

Dù biết công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cương vẫn giúp sức tích cực cho Tĩnh thực hiện việc tổ chức hội thảo, hội nghị, thuyết trình, kêu gọi khách hàng đầu tư…

Cương được Tĩnh hứa hẹn trả lương 100 triệu đồng/tháng. Đến nay, tổng số tiền bị can này hưởng lợi là 500 triệu đồng.

Một bị can khác là Ninh Đại Dương (34 tuổi, trú tại TP.HCM), được Tĩnh thuê làm cổ đông nhưng không góp vốn, chỉ đứng tên hình thức để thành lập Công ty Cawiho, được trả lương từ 10 - 35 triệu đồng/tháng.

Dương phụ trách kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị, lắp đặt hệ thống máy tính cho hoạt động của công ty, quản lý hoạt động các website.

Bị can thực hiện theo chỉ đạo của Tĩnh về việc tiếp nhận, quản lý, cập nhật thông tin của các bị hại lên website để các bị hại tin tưởng việc đầu tư là có thật, qua đó hưởng lợi 135 triệu đồng.

Đối với ông Lê Ngọc N., cơ quan điều tra xác định ông này chỉ đứng tên cổ đông sáng lập, không biết và không tham gia vào quá trình hoạt động, điều hành của công ty.

Ông N. cũng không ký tên vào các hợp đồng góp vốn của công ty với nhà đầu tư, không hưởng lợi từ hoạt động của Công ty Cawiho, nên không đề cập xử lý hình sự.