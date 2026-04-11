'Ông trùm' đa cấp lừa đảo hơn 5.000 người bằng chiêu tặng sổ đỏ, ô tô

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân.

Tĩnh bị cáo buộc là người điều hành hàng loạt công ty hoạt động theo kiểu đa cấp, lừa đảo hàng trăm tỉ đồng của nhiều người. Ngoài Tĩnh, viện kiểm sát còn truy tố 9 bị can khác về cùng tội danh. Những người này được xác định giúp sức cho "ông trùm" chiếm đoạt tiền của bị hại.

Nhóm bị can trong đường dây đa cấp lừa đảo hơn 5.000 người ẢNH: CACC

"Hệ sinh thái" đa cấp lừa đảo hơn 5.000 người

Theo cáo trạng, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, từ tháng 11.2011 - 12.2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF. Cả ba công ty đều không sản xuất kinh doanh mà chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Tĩnh không "ra mặt" đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty mà tự nhận là cố vấn cấp cao, đứng sau chỉ đạo, điều hành hoạt động của toàn bộ "hệ sinh thái".

Tại Công ty Bankland, Tĩnh phân công Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như giữ chức Tổng giám đốc.

Với Công ty Cawiho, Tĩnh phân công Tạ Văn Cương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương làm quản lý, cập nhật thông tin và số tiền đầu tư của khách hàng.

Còn Công ty GBF, Tĩnh phân công Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT, Kiều Văn Hoạch giữ chức Giám đốc.

Đồng thời, Tĩnh phân công Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của cả 3 doanh nghiệp.

Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo các chủ tịch HĐQT và giám đốc của 3 công ty tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư. Mục đích nhằm kêu gọi những người có tiền góp vốn hợp tác hoặc mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường.

Nhóm này còn tuyên truyền, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, H.Thường Tín (cũ), TP.Hà Nội.

Với thủ đoạn trên, Tĩnh cùng đồng phạm đã huy động hơn 572 tỉ đồng, sau đó không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Đến nay, các bị can chưa khắc phục hậu quả với số tiền chiếm đoạt là hơn 497 tỉ đồng của 5.368 nhà đầu tư.

Thưởng sổ đỏ, ô tô, vàng… để lôi kéo nhà đầu tư

Kết quả điều tra cho thấy, tại Công ty Bankland, Tĩnh cùng các bị can đưa ra 2 lựa chọn cho khách hàng.

Một là trở thành cổ đông (phải nộp ít nhất 10 triệu đồng), sẽ được cấp thẻ VIP, giảm giá khi mua sản phẩm, chia lợi nhuận từ 3 - 5 % mỗi tháng, trả lương từ 10 - 100 triệu đồng, nếu lôi kéo người tham gia sẽ được thăng chức…

Hai là trở thành nhà đầu tư, cũng phải nộp ít nhất 10 triệu đồng, được hưởng lãi suất từ 3 - 5,1 % mỗi tháng. Nếu nộp nhiều, khách hàng sẽ được công ty thưởng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tặng vàng, ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone hoặc đi du lịch…

Tin lời, hàng ngàn nhà đầu tư đã "dốc hầu bao". Song họ chỉ được trả lương, thưởng, lãi suất trong 3 tháng đầu. Đến nay, địa chỉ website của công ty không thể truy cập, công ty cũng dừng hoạt động.

Công ty Bankland còn thành lập sàn giao dịch, phát hành 10.000 tỉ cổ phiếu, tự định giá khởi điểm 0,0001 USD để các nhà đầu tư giao dịch với nhau. Thực tế, đây chỉ là đồng tiền ảo do doanh nghiệp tự tạo ra, không có giá trị thanh khoản.

Doanh nghiệp này cũng tuyên truyền sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa, thực chất chỉ là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, nhằm kêu gọi đặt cọc mua suất đầu tư.

Tổng cộng, các bị can huy động được hơn 479 tỉ đồng từ các bị hại, đã trả lại gần 29 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 451 tỉ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, tại Công ty Cawiho, Tĩnh và đồng phạm huy động hơn 88 tỉ đồng, đã trả lại được hơn 45 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 42 tỉ đồng.

Còn tại Công ty GBF, nhóm của Tĩnh huy động hơn 4 tỉ đồng, đã trả lại gần 1 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.