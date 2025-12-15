Làm đẹp thú cưng ở TP.HCM: Kiên nhẫn và cả trắc ẩn với khách hàng 4 chân

Giữa sự phát triển mạnh mẽ của ngành thú cưng, nghề grooming vẫn thường bị giản lược thành công việc tắm, sấy, cắt tỉa. Nhưng khi chứng kiến một buổi làm đẹp thú cưng diễn ra tại Head To Tail - tiệm của chị Trần Lệ Kim (38 tuổi, ở TP.HCM) chúng tôi mới hiểu đằng sau một bộ lông đẹp là hàng chục bước kiểm tra, hàng trăm chi tiết kỹ thuật, vô số kiến thức về dinh dưỡng, da lông và cả những rủi ro mà người ngoài không bao giờ thấy.

Không gian kiểm tra sức khỏe trước khi các bé được đưa vào làm đẹp ẢNH: NI NA

Grooming không chỉ là làm đẹp

Buổi sáng ở Head To Tail luôn mở đầu bằng những âm thanh quen thuộc như tiếng móng chó chạm nhẹ lên sàn gỗ, tiếng máy sấy ù ù, mùi sữa tắm dịu nhẹ quẩn quanh góc phòng.

Nhưng thứ khiến chúng tôi chú ý ngay khi bước vào tiệm là sự ngăn nắp và chuẩn mực của từng khu vực. Không có cảnh "đem vào là tắm ngay", tất cả phải bắt đầu từ kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Chị Kim nói, bước này là "lá chắn" quan trọng nhất của nghề. "Không có bằng bác sĩ thú y nhưng mình phải nhận ra dấu hiệu lạ. Chỉ cần một bé nhiễm bệnh lọt vào là cả tiệm gặp rủi ro", chị Kim cho biết.

Ở bàn kiểm tra nhỏ, chị đặt bé chó lên, nhẹ nhàng nâng đôi tai xem bên trong có bị đỏ hay mùi lạ không; kéo nhẹ miếng lông quanh mắt xem bé có chảy dịch; vuốt dọc theo sống lưng để kiểm tra rối lông. Những thao tác ấy nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng lại là kinh nghiệm đúc kết từ hàng ngàn lượt chăm sóc.

Với khách hàng mới, quy trình còn khắt khe hơn như hỏi sổ tiêm, tình trạng bệnh gần đây, thói quen ăn uống, mức độ nhạy cảm với tiếng ồn hay cắt móng. Chỉ khi chắc chắn bé đủ điều kiện, chị mới nhận vào.

Khi các bé chính thức bước vào khu vực grooming, một thế giới của kỹ thuật và khoa học mở ra. Quy trình diễn ra nghiêm ngặt theo thứ tự: vệ sinh tai, cắt mài móng, gỡ rối bằng các loại lược chuyên dụng, tắm theo vùng da, sấy định hình và cuối cùng mới là cắt tỉa.

Chị Kim nhấn mạnh một thực tế mà ít khách hàng biết: "Người ta nghĩ cắt mới quan trọng. Thật ra gỡ rối, tắm, sấy còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Một bộ lông không sạch thì kéo đẹp mấy cũng không cứu được".

Đặc biệt, kỹ thuật sấy lông là cả một nghệ thuật. Nhìn chị Kim thao tác, tay trái liên tục nâng, vén lông, tay phải điều chỉnh máy sấy ở góc độ chuẩn xác để gió đủ lực làm khô từ gốc nhưng không làm bé hoảng sợ hay ảnh hưởng đến mắt, tai. Sấy đúng hướng lông mới giúp lông không bị cháy hay xoăn bất thường.

Chị Kim vệ sinh tai và tỉa lông cho một chú chó ẢNH: NI NA

Không chỉ dừng lại ở kỹ năng tay nghề, theo chị Kim, grooming còn đòi hỏi kiến thức sâu rộng về sinh học. Trên bảng hướng dẫn của lớp học viên, sơ đồ các loại lông được chị Kim phân chia rõ ràng: lông xoăn của Poodle, lông thẳng của Shiba, lông kép của Corgi... mỗi giống loài đòi hỏi một phương pháp chăm sóc riêng biệt.

Chị Kim giải thích cặn kẽ về sự thay đổi của bộ lông theo vòng đời, ví dụ như Poodle khi nhỏ lông mềm dễ rối, lớn lên mới dày xoăn và về già lại thưa dần. Một groomer giỏi là người phải biết mình đang xử lý bộ lông ở giai đoạn nào.

Hơn nữa, chị Kim còn chỉ ra "công thức" tạo nên vẻ đẹp của thú cưng, cụ thể, gen chiếm 50%, dinh dưỡng 30% và grooming chỉ đóng góp 20% còn lại. Nhiều vấn đề về da lông xuất phát từ việc ăn uống sai cách, thiếu Omega hoặc thiếu nước. Hiểu được điều này giúp chị thuyết phục khách hàng rằng grooming không phải phép màu, mà là một phần của quá trình chăm sóc toàn diện.

"Góc khuất" nghề nghiệp và cuộc chiến giữ gìn giá trị

Đằng sau những hình ảnh thú cưng xinh đẹp, thơm tho là những "góc khuất" đầy khắc nghiệt của nghề grooming mà ít ai thấu hiểu. Đó là môi trường làm việc với lông bay lơ lửng trong không khí, tiếng sủa không ngớt và độ ẩm thường trực. Những sợi lông li ti có thể bay vào mắt, mũi, miệng, khiến những người có cơ địa yếu dễ mắc các bệnh hô hấp như viêm xoang, viêm họng.

Nhưng áp lực lớn nhất không đến từ môi trường, mà đến từ tâm lý và phản ứng của các "khách hàng bốn chân". Nhiều bé thú cưng mang trong mình những tổn thương tâm lý do từng bị bỏ rơi, bị nhốt hoặc bị làm đau trước đó.

Có bé chỉ nghe tiếng kéo đã run bần bật, thấy máy sấy là hoảng loạn, thậm chí phản ứng tiêu cực bằng cách cắn để tự vệ.

Chị Kim bộc bạch: "Không có groomer nào mà không từng bị cắn, có vết nhẹ, có vết sâu để lại sẹo. Nhưng mình không được giận bé. Bé phản ứng vì sợ, không phải vì hung".

Một chú chó được lau khô sau khi tắm ẢNH: NI NA

Yếu tố thể lực cũng là một thách thức khổng lồ. Một ca làm đẹp kéo dài 3 - 5 tiếng đòi hỏi người thợ phải đứng liên tục để kiểm soát tình hình. Với những chú chó lớn nặng từ 40 - 70 kg, việc giữ cố định chúng đòi hỏi sức mạnh và kỹ thuật, bởi chỉ một giây mất tập trung hay ngồi xuống sai tư thế, tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra ngay lập tức.

Bên cạnh những khó khăn về chuyên môn, chị Kim còn trăn trở về thực trạng "mất giá trị" của nghề grooming tại Việt Nam. Sự bùng nổ của thị trường dẫn đến việc nhiều cơ sở mở ra ồ ạt nhưng thiếu quy trình chuẩn, cạnh tranh bằng cách hạ giá xuống mức chỉ đủ trả tiền nước.

"Có nơi giá một lần tắm chỉ 50.000 đồng... Giá vậy thì chỉ có tắm bằng đam mê", chị Kim chia sẻ. Mức giá quá thấp kéo theo hệ lụy là làm ẩu, bỏ qua kiểm tra sức khỏe, khiến nghề bị hiểu sai và xem nhẹ.

Tại Head To Tail, suốt 6 năm qua chị Kim không tăng giá, nhưng kiên quyết không giảm chất lượng và không chạy theo số lượng. Với chị, "làm nghề này phải tử tế, không tử tế thì không đi đường dài được". Động lực giữ chị lại với nghề chính là khoảnh khắc nhìn thấy các bé sạch sẽ, vui vẻ sau bao vất vả.

Khách sạn thú cưng - nơi tình thương được định nghĩa bằng sự tỉ mỉ

Rời khu vực grooming, bước lên không gian lưu trú, chúng tôi bất ngờ bởi sự thoáng đãng và mùi tinh dầu cam dịu nhẹ thay vì mùi đặc trưng của thú nuôi. Đây là "thế giới nhỏ" nơi những chú chó, mèo được tận hưởng sự chăm sóc như tại ngôi nhà thứ hai của mình.

Sự sạch sẽ tại đây được đánh đổi bằng tính kỷ luật thép trong vệ sinh. Mỗi sáng, chị Kim đều đích thân dùng cây chà sàn, lau từng hộc tủ, từng cánh cửa lưới và món đồ chơi.

"Ngày nào cũng vậy, quen rồi, không sạch thì bé bệnh, mà bé bệnh thì cả phòng bệnh", chị vừa nói vừa kiểm tra lại chốt khóa. Việc vệ sinh đồng thời cũng là lúc chị thực hiện cuộc "kiểm tra sức khỏe" toàn diện mỗi ngày, quan sát từ việc thay lông đến các dấu hiệu tiêu hóa bất thường.

Mỗi chuồng rộng vừa đủ để thú cưng thoải mái chạy nhảy trong không gian riêng tư ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Thử thách lớn nhất của dịch vụ lưu trú nằm ở việc "ghi nhớ" một thế giới chi tiết khổng lồ. Theo chị Kim, chăm sóc 10 - 20 bé cùng lúc đồng nghĩa với việc quản lý hàng chục thói quen khác nhau: bé thì phải trộn hạt với pate theo "tỷ lệ vàng", bé thì phải vo thuốc vào thức ăn mới chịu nuốt, có bé chỉ ăn khi người quen bưng bát, bé khác lại kén chọn chỗ ngủ.

Mọi thông tin từ khẩu phần ăn (chiếm 8 - 10% cân nặng) đến tính cách đều được ghi chú cẩn thận trên bảng trắng để tránh sai sót, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến các bé bị stress hoặc bỏ ăn.

Không gian chuồng trại cũng được thiết kế nhân văn với kích thước rộng, đủ để một người lớn nằm thử, nhằm đảm bảo các bé không cảm thấy bị giam cầm. Mỗi ngày, các bé đều được thả ra chơi đùa, vận động ít nhất một giờ để giải tỏa năng lượng. Việc sắp xếp bạn chơi chung cũng được tính toán kỹ lưỡng dựa trên giới tính và tính cách để tránh xung đột.

Chị Kim cho rằng, dịch vụ tại Head To Tail minh bạch tuyệt đối với khách hàng. Khi có bé bệnh, chị xử lý rành mạch từ việc đưa đi khám, gửi hóa đơn đến quay video uống thuốc. Nhiều người chủ khi nhận về tập hồ sơ hình ảnh, video ghi lại cảnh con mình vui chơi, ăn ngủ mới vỡ lẽ rằng công việc này phức tạp và đòi hỏi nhiều tâm sức đến nhường nào.

Khu lưu trú dành cho các bé mèo ở tiệm của chị Kim ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Cũng theo chị Kim, grooming không phải nghề phù phiếm hay nhẹ nhàng, đó là nghề đòi hỏi kỹ thuật, kiến thức, quy trình chuẩn, thể lực, sự kiên nhẫn và cả lòng trắc ẩn.

Một cái cúi xuống lau vệt nước, một đêm thức muộn canh giấc ngủ cho các bé, hay sự kiên nhẫn với một chú chó đang hoảng sợ - tất cả tạo nên giá trị thực sự của nghề. Và với chị Kim, khi làm nghề, cần phải làm bằng trái tim, giữ nghề bằng sự tử tế và nâng nghề bằng sự chuyên nghiệp.