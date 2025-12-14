Nghề làm đẹp thú cưng: Người nghệ sĩ giữa dàn hợp xướng Bichon

Mười năm trước, anh Trần Nguyễn Lộc (phường Diên Hồng, TP.HCM) là diễn viên tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM, bất ngờ gác lại ánh đèn sân khấu để rẽ sang một lối đi ít ai ngờ: nghề làm đẹp thú cưng.

Từ những ngày chật vật tìm khách, bằng tình yêu đặc biệt dành cho giống chó Bichon (một dòng chó nhỏ nhắn, đáng yêu. Đây là một trong những giống chó cảnh được yêu thích nhất trên thế giới nhờ sự dễ thương và khả năng thích nghi cao) và ý tưởng chụp hình studio táo bạo, anh đã kiến tạo nên một thương hiệu grooming riêng, nơi mỗi bé chó được chăm sóc như một cá thể đặc biệt.

'Sáng đi làm, chiều chăm chó, tối học kỹ thuật cắt tỉa'

Một buổi chiều giữa tháng 12.2025, chúng tôi đến tiệm Oreo Petsalon nằm trên đường Hòa Hảo (phường Diên Hồng, TP.HCM) khi ánh nắng cuối ngày đổ xuống mặt kính lớn phía trước cửa tiệm.

Anh Trần Nguyễn Lộc và chú chó yêu thích ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên chúng tôi cảm nhận được không phải là mùi dầu tắm thơm dịu hay tiếng máy sấy rì rì, mà là "dàn hợp xướng" sủa mừng của hơn chục chú chó trắng muốt. Khung cảnh xung quanh như một bức tranh chuyển động, nơi những "cục bông gòn" lắc lư, nghiêng đầu, chạy lại rồi chạy đi, ánh mắt đen láy nhìn người lạ với đủ sự tò mò.

Một vài bé sau phút náo nhiệt lại nằm xuống, lim dim tận hưởng buổi chiều êm ả. Số còn lại đứng trước cửa kính, như muốn bảo rằng sự xuất hiện của khách là một sự kiện quan trọng.

Giữa không gian sáng, sạch và thơm dịu mùi dầu dưỡng, anh Trần Nguyễn Lộc bước ra. Dáng người cao, mái tóc dài, đen óng được anh buộc gọn sau đầu tạo nên vẻ nghệ sĩ rất riêng. Vài lọn tóc buông trước gò má trông anh có chút lãng đãng - nét thường thấy ở người làm sáng tạo.

Vừa ngồi xuống, tay anh vô thức phủi vài sợi lông trắng vương trên áo, như một thói quen đã ăn vào phản xạ của người thợ grooming nhiều năm. Anh Lộc nhìn quanh tiệm rồi chậm rãi nhớ lại quãng thời gian đầy ngã rẽ sau khi rời sân khấu.

"Tôi tốt nghiệp ngành diễn viên tại Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Ngày đó tôi thương nghề diễn lắm. Nhưng mỗi lần nói về tương lai, lòng mình cứ chùng xuống", anh trải lòng. Có những tháng liền anh rong ruổi casting, chờ đợi vai diễn phù hợp. "Tôi thích hóa thân thành nhân vật, thích ánh đèn, thích cả cảm giác run nhẹ trước khi bước ra sân khấu. Nhưng tôi sợ nhất là cảm giác ngồi chờ… chờ hoài, mà đến bao giờ thì không biết".

Một ngày, giữa những lúc tưởng như phải gồng mình để giữ lấy niềm đam mê, anh nhận ra điều khiến anh vui nhất lại là khi chăm sóc chú chó Bichon nhỏ trắng muốt ở nhà.

Từ đó, anh dành thời gian tìm hiểu về lông, da, cách tắm, cách dưỡng, thậm chí tự tay tỉa lông cho bé. Những lúc cặm cụi ấy, anh thấy mình vui, thấy mình tập trung, thấy thời gian trôi nhanh. "Từ đó tôi mới nghĩ, hay là thử đi một con đường khác", anh kể.

Năm 2015, sau nhiều lần đắn đo, anh Lộc quyết định rẽ sang nghề làm đẹp cho thú cưng, một lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam lúc bấy giờ, ít người làm, chưa nhiều người hiểu đúng về kỹ thuật grooming.

Song, sự lạ lẫm ấy không làm anh chùn bước, trái lại nó kích thích sự tò mò của một người nghệ sĩ ưa khám phá. Anh Lộc bắt đầu hành trình học nghề một cách bài bản.

Anh Lộc kể, mỗi năm anh đều đi nước ngoài để học các khóa đào tạo nhằm bổ sung kỹ thuật. Khóa học chỉ 2 - 3 ngày nhưng chi phí lên đến 50 - 70 triệu mỗi khóa. Tại đây, anh được học sâu về cấu trúc lông, da, dinh dưỡng, cách xử lý lông xoăn, rối, đặc biệt là dòng Bichon - giống chó đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Rồi tìm hiểu về tâm lý chó như cách giao tiếp, cách giúp chúng an tâm khi được làm đẹp.

Cũng theo anh Lộc, anh vừa học ở nước ngoài, vừa tự luyện ở nhà, vừa làm đủ nghề để có tiền nuôi đam mê. "Có thời gian tôi ngủ có vài tiếng mỗi ngày, sáng đi làm, chiều chăm chó, tối học kỹ thuật cắt tỉa, khuya xem clip nước ngoài", anh cười, gọi đó là "mấy năm trẻ nhưng giàu ý chí".

Theo anh Lộc, tại Oreo Petsalon, dịch vụ "full combo" gồm grooming, cạo vôi, chụp hình studio được khách lựa chọn nhiều nhất

ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Từ một ý tưởng lóe sáng đến bước ngoặt tạo nên thương hiệu

Tiệm grooming đầu tiên của anh Lộc ở quận 1 cũ, TP.HCM có mặt bằng đẹp, nằm trong khu trung tâm, nhưng khách thì lúc có lúc không. Có ngày mở cửa từ sáng đến tối chỉ làm được cho một bé. Áp lực tiền thuê mặt bằng, tiền nhân viên, tiền dụng cụ khiến anh nhiều đêm mất ngủ.

"Có lúc tôi muốn bỏ cuộc thiệt. Nhưng nhìn mấy bé cún, tôi lại mềm lòng. Nghĩ mình bỏ thì thương tụi nó lắm", anh kể.

Trong những ngày loay hoay đó, anh tình cờ thấy nhiều người chụp hình studio cho bản thân hoặc gia đình, nhưng không ai chụp studio cho chó. Trong khi đó, cộng đồng yêu thú cưng ở Việt Nam ngày càng đông, ai cũng xem chó như thành viên gia đình. Anh bật dậy như có tia sáng vụt qua "sao mình không chụp hình studio cho mấy bé?"

Nghĩ là làm, anh gom tiền đầu tư một góc studio mini trong tiệm: phông trắng, ánh sáng mềm, tone Hàn Quốc nhẹ nhàng. Những buổi chụp đầu tiên là thử nghiệm đầy kiên nhẫn. Có bé tinh nghịch, không chịu đứng yên. Có bé nhát, phải ôm cả tiếng đồng hồ mới chịu ngước nhìn máy ảnh. Có bé khó tính, chỉ chịu hợp tác khi được cho nghe âm thanh "chíp chíp" giống đồ chơi.

"Chụp chó còn khó gấp đôi chụp người. Nhưng mà vui lắm", anh cười. Khi những bức hình đầu tiên được đăng lên mạng, cộng đồng yêu chó Bichon thích thú. Họ chia sẻ, bình luận, nhờ đó, tiệm của anh bắt đầu đông khách. Studio nhỏ nhưng tạo hiệu ứng lớn, trở thành điểm đến quen thuộc của người nuôi Bichon ở TP.HCM.

Ý tưởng táo bạo này chính là bước ngoặt giúp anh khẳng định tên tuổi - một thợ grooming có phong cách riêng, biết kết hợp kỹ thuật với nghệ thuật.

Tôn vinh mỗi "người bạn nhỏ" bằng dịch vụ cao cấp và sự kiên nhẫn

Hiện tại, tiệm của anh Lộc cung cấp đầy đủ dịch vụ grooming như cắt tỉa tạo kiểu, tắm trắng, dưỡng lông, cạo vôi răng, chụp hình studio. Trong đó, dịch vụ "full combo" gồm grooming, cạo vôi, chụp hình studio được khách lựa chọn nhiều nhất.

Anh Lộc (thứ 2 từ trái sang) trong một lần đi học nâng cao tay nghề ở Thái Lan ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Theo anh Lộc, mỗi bé cún làm full combo mất khoảng 5 - 6 tiếng. Một nhân viên theo sát một bé từ đầu đến cuối để đảm bảo an toàn và tránh stress cho cún. Trung bình mỗi ngày tiệm tiếp nhận khoảng 30 - 40 bé. Giá dịch vụ từ 700.000 - 3 triệu đồng, tùy giống và kiểu tạo hình.

Thừa nhận giá cả của tiệm cao hơn mặt bằng chung, song anh Lộc cho biết sự khác biệt nằm ở toàn bộ dầu gội, xịt dưỡng, kem phục hồi đều là hàng cao cấp nhập ngoại; máy móc, kéo, bàn grooming đều được anh nâng cấp liên tục. Quy trình chăm sóc tỉ mỉ, đặt sự an toàn của thú cưng lên hàng đầu và từng bé đều được ghi chú hồ sơ sức khỏe, tình trạng lông, tính cách...

"Điều khiến khách thích nhất là mỗi bé sau khi grooming được chụp tặng một tấm ảnh studio. Đây không chỉ là món quà, mà còn là dấu ấn đặc biệt: bức chân dung ghi lại vẻ đẹp riêng của từng chú chó", anh Lộc chia sẻ.

Anh Lộc nói, bản thân "đặc biệt tâm huyết với dòng Bichon". Tất cả bé Bichon trong trại giống của anh đều được nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan, châu Âu và được chọn lọc kỹ. "Bichon khó chăm, khó tạo kiểu, nhưng đẹp một cách đáng yêu lắm. Nhờ tụi nhỏ mà tôi gắn bó với nghề này đó", anh nói, ánh mắt đầy trìu mến.

Với những bé chó khó tính hoặc sợ hãi, anh nhẹ nhàng hơn nữa. Anh dùng kiến thức tâm lý chó để biết bé đang lo lắng điều gì như tiếng máy sấy, bàn cắt, hay ánh đèn. Song sonôngs, anh kiên nhẫn dỗ dành, xoa đầu, trò chuyện. "Tôi nghĩ chó cũng giống như con nít vậy, muốn chúng hợp tác thì trước tiên phải làm chúng an tâm", anh Lộc bày tỏ.

Hơn 10 năm rẽ hướng, từ một diễn viên trẻ rời sân khấu đến một thợ grooming, anh Lộc luôn nói rằng "mình được nghề chọn, chứ không phải mình chọn nghề".

Trong tiệm của anh, chó không phải là "khách" đơn thuần. Anh Lộc xem chúng như những cá thể nhỏ bé biết cảm nhận, biết buồn, biết vui, biết tin tưởng và thậm chí biết "làm nũng". Anh coi sự chăm sóc của mình là cách đáp lại tình cảm chân thành mà chúng dành cho con người.

"Tôi nghĩ nghề này cũng giống nghệ thuật. Có kỹ thuật thôi chưa đủ, phải có tình thương nữa thì mới làm được lâu dài", anh nói.

Những chú chó được chụp hình lưu niệm tại tiệm của anh Lộc ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Trong ánh chiều đổ xuống mặt kính tiệm spa, những chú chó trắng chạy vòng quanh, thỉnh thoảng dừng lại dựa chân lên đùi anh như đòi được chú ý.

Nhìn cảnh ấy, khó tin rằng 10 năm trước, người đàn ông này từng đứng trên sân khấu. Nhưng cũng chính sự nhạy cảm, sự tinh tế của người "nghệ sĩ" đã giúp anh thổi hồn vào nghề làm đẹp thú cưng, một nghề đòi hỏi nhiều hơn kỹ năng - nó cần trái tim.