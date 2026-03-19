Làm đẹp 'thuần chay' và văn hóa sống xanh

Kế thừa truyền thống

Sự nở rộ các thương hiệu làm đẹp "made in Vietnam" trong những năm gần đây mở ra cho người Việt nhiều cơ hội làm đẹp an toàn. Mỹ phẩm thuần chay có Cocoon, Shegan…; mỹ phẩm thiên nhiên và tự nhiên có Cỏ Mềm, Naunau, Baresoul, Mộc An… Cùng phát triển sản phẩm làm đẹp từ nguyên liệu lành tính nhưng các thương hiệu có sự khác biệt ở khía cạnh tinh thần, đạo đức. Mỹ phẩm thuần chay được xem là sự chuyển mình nhân đạo của ngành làm đẹp thông qua tính bền vững của sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí 100% thành phần không có nguồn gốc động vật và đặc biệt là không thử nghiệm trên động vật. Người ăn chay, người yêu thích lối sống lành mạnh, người lựa chọn văn hóa tiêu dùng nhân đạo chính là những người dùng tiên phong.

Á hậu Thúy Vân tại Ngày hội thuần chay Vegfest 2022. Hình ảnh giản dị của cô truyền cảm hứng về lối sống xanh, làm đẹp bền vững và không gây hại đến muôn loài ẢNH: NVCC

Á hậu Quốc tế 2015 Phạm Hồng Thúy Vân, nhà sáng lập Shegan, nhận xét rằng từ xa xưa ông bà ta đã sử dụng "mỹ phẩm thuần chay". Cũng giống như ăn chay, mỹ phẩm thuần chay được hiểu theo cách giản dị là việc sử dụng cây cỏ để làm đẹp như dùng bồ kết, vỏ bưởi để gội đầu, dùng củ nghệ dưỡng da… Tinh thần "tiếp biến tinh hoa" được thể hiện qua việc kế thừa truyền thống kết hợp nguyên liệu tự thiên nhiên và công nghệ hiện đại để tạo nên sản phẩm làm đẹp hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhìn nhận tiêu chí không thử nghiệm trên động vật, một trong những "mũi nhọn" truyền thông được ưa chuộng, nhà sáng lập Shegan thẳng thắn nhận xét rằng trước đây trong ngành làm đẹp, khi nghiên cứu sản phẩm mới thường thử nghiệm trên chuột, thỏ… Tuy nhiên với sự phát triển mạnh mẽ trong hơn một trăm năm trở lại đây thì hầu hết các đơn vị nghiên cứu lớn đều có sự kế thừa công thức và họ không cần thử nghiệm trên động vật nữa. "Ngày càng có nhiều người trẻ Việt quan tâm đến việc sản phẩm họ sử dụng có ảnh hưởng hay gây hại gì đến các loài vật khác hay không", cô nhận xét.

Gương cầm tay làm từ nhựa tái chế của Cocoon ẢNH: COCOON

Truyền cảm hứng sống xanh

Mỹ phẩm Việt thuần chay chọn sự tử tế và lòng nhân đạo làm giá trị cốt lõi, trong đó các mục tiêu liên quan đến động vật và môi trường không chỉ được "nói" qua sản phẩm mà thể hiện ở nhiều hoạt động. Ra mắt năm 2013, Cocoon là thương hiệu mỹ phẩm Việt được nhận chứng nhận "thuần chay" từ Tổ chức bảo vệ động vật toàn cầu PETA. Để mang đến quyền lợi cho các loài động vật, đơn vị tổ chức nhiều chiến dịch bảo vệ loài gấu, chấm dứt cưỡi voi, cứu trợ chó mèo lang thang... Chương trình đổi chai cũ lấy sản phẩm mới của thương hiệu này giúp giảm tác động đến môi trường. Hàng nghìn vỏ chai nhựa sau thu gom được tái chế thành những chiếc gương cầm tay làm quà tặng. Tổng kết sau 4 năm, chương trình thu gom pin cũ thu được hơn 31 tấn. Với các hoạt động này, đơn vị được trao giải thưởng "Beauty of kindness" tại sự kiện Elle Beauty Awards 2024.

Một khách hàng khoe ảnh check-in trước kệ hàng Cocoon tại Nhật Bản ẢNH: COCOON

Nhìn lại hành trình hơn 3 năm qua, nhà sáng lập Shegan cho rằng thành quả lớn nhất không chỉ là bán hàng mà là có thể lan tỏa, truyền cảm hứng sống lành mạnh, làm đẹp an toàn đến cộng đồng. Từ mô hình khởi nghiệp, cô có thêm nguồn lực để đóng góp nhiều hơn qua các hoạt động thiện nguyện và quyết định trở lại giảng đường để theo đuổi tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành văn hóa. Tuy nhiên, cô cũng đưa ra lời khuyên rằng việc ủng hộ và theo đuổi lối sống xanh cần tránh tâm lý cực đoan bởi sự hay đổi về lối sống không thể đến sau một đêm.

Khi đã chạm đến mục tiêu ban đầu là phục vụ người Việt, đa số thương hiệu làm đẹp đã và đang vươn mình ra các quốc gia lân cận. Câu chuyên đưa nông sản Việt như sen Hậu Giang, cà phê Đắk Lắk, đường thốt nốt An Giang… vào mỹ phẩm Cocoon vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc vừa mở thêm cơ hội mở rộng sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Mỹ… Shegan giành danh hiệu "Thương hiệu chăm sóc da của năm" tại giải thưởng SR Fashion Award 2025, được người dùng ở các nước Đông Nam Á yêu thích và sẽ chính thức "xuất ngoại" sang Anh, Mỹ trong năm 2026.