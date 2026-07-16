Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 2 cao tốc trọng điểm

Ngày 16.7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang dồn sức đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 2 dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược kết nối khu vực. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng tại cả 2 dự án đã có chuyển biến tích cực so với trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười xuống tận nhà dân bị giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc để tặng quà động viên tinh thần ẢNH: CHÍNH THÀNH

Bàn giao nhiều điểm mặt bằng cho nhà thầu thi công

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, phần lớn địa phương trên tuyến đã cơ bản hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó, các xã Di Linh, Tân Hội và Hiệp Thạnh đã hoàn tất việc phê duyệt; xã Hòa Ninh, Bảo Thuận, Bảo Lâm, Đức Trọng cũng chỉ còn xử lý một số phương án bổ sung hoặc trường hợp phát sinh.

Nhiều khu vực trọng điểm đã bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư triển khai thi công, trong đó có những vị trí trước đây được xem là "điểm nghẽn" nay đã có chuyển biến rõ rệt nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương.

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc ẢNH: CHÍNH THÀNH

Các điểm ưu tiên tại phường 1 Bảo Lộc, xã Bảo Lâm, xã Hòa Ninh, xã Di Linh, xã Bảo Thuận đã cơ bản được bàn giao; riêng các vị trí ưu tiên tại xã Đức Trọng và xã Hiệp Thạnh cũng đang được tháo gỡ nhanh để phục vụ thi công, tuy nhiên khối lượng công việc tại 2 xã này còn khá lớn.

Một số địa phương đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ cần thiết, trong khi nhiều nơi chỉ còn xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến xác định giá đất, nguồn gốc đất, hoặc tranh chấp.

Đến nay, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã bàn giao khoảng 446 ha mặt bằng, đạt hơn 83% diện tích đã được phê duyệt và gần 72% diện tích toàn dự án, cho thấy việc UBND tỉnh liên tục kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực tiến độ chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là một số hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, còn khiếu nại về giá đất, diện tích, pháp lý hoặc tài sản trên đất.

Nhiều điểm thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương bắt đầu thi công ẢNH: CHÍNH THÀNH

Một số trường hợp hộ dân hiện nay đang vướng tranh chấp, xác minh nguồn gốc đất hoặc hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi phê duyệt.

Đáng chú ý tại xã Gia Hiệp còn vướng xác định giá đất cụ thể; xã Ninh Gia còn một số trường hợp tranh chấp đất đai và nhiều hộ dân chưa thống nhất giá đền bù.

Ở xã Đức Trọng còn một số hồ sơ phải chờ ban hành đơn giá nhà, vật kiến trúc mới để hoàn thiện phương án bồi thường.

Với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, công tác giải phóng mặt bằng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều hồ sơ bồi thường đã được phê duyệt bổ sung, các địa phương đang tập trung hoàn tất những trường hợp còn lại để đẩy nhanh việc chi trả và bàn giao mặt bằng. Đến nay, dự án đã phê duyệt khoảng 89% số hộ bị ảnh hưởng, nhưng mới đạt khoảng 53% diện tích cần thu hồi; diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư mới đạt khoảng 19% quy mô toàn dự án.

Ở xã Đức Trọng còn một số hồ sơ phải chờ ban hành đơn giá nhà, vật kiến trúc mới để hoàn thiện phương án bồi thường. ẢNH: CHÍNH THÀNH

Phê duyệt chuyển đổi 98 ha rừng phục vụ dự án

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định xác định giá trị diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng phục vụ dự án, phê duyệt giá trị gần 98 ha rừng tự nhiên với tổng giá trị hơn 12,6 tỉ đồng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo.

Ở các vị trí được ưu tiên thi công, đặc biệt tại phường 2 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai, chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Những trường hợp đã đủ điều kiện pháp lý được yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục; các trường hợp còn vướng mắc được phân loại cụ thể để xử lý dứt điểm, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh lâm Đồng khen thưởng động viên các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng 2 tuyến cao tốc ẢNH: CHÍNH THÀNH

Một điểm tích cực khác là nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện.

Hiện nay, một số địa phương như xã Gia Hiệp, xã Ninh Gia, phường 2 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai còn chậm trong xác nhận hồ sơ pháp lý, kiểm đếm, xử lý đơn thư hoặc vận động người dân đồng thuận bàn giao đất.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện nay dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dù khởi công sau so với tuyến Bảo Lộc - Liên Khương, nhưng cả 2 dự án đang bắt đầu được nhà thầu đồng loạt thi công ở nhiều điểm được bàn giao mặt bằng trước.

UBND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương điều chỉnh 2 dự án cao tốc này từ quy mô phân kỳ (giai đoạn 1) lên quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu. Thay vì giới hạn ban đầu, quy mô hoàn chỉnh mới sẽ bao gồm mặt đường rộng 22 m, có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp.