Lâm Đồng điều chỉnh khu đô thị Summerland, khắc phục diện tích tăng sai quy định

Ngày 11.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã ký quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch tại phường Phú Thủy, do Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết làm chủ đầu tư (tên thương mại là dự án Summerland).

Đây là quyết định điều chỉnh mới nhất đối với dự án được UBND tỉnh Bình Thuận trước đây chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 9.9.2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 29.9.2020.

Đưa đất ở về đúng diện tích doanh nghiệp trúng đấu giá

Theo quyết định mới, tổng diện tích đất của dự án còn 257.610 m², giảm khoảng 743,8 m² so với diện tích 258.353,8 m² trước đây.

Trong đó, diện tích đất ở là 103.341,5 m², chiếm 40,12%, gồm đất biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố, nhà phố kết hợp thương mại và căn hộ cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Đáng chú ý, 103.341,5 m² cũng chính là diện tích đất thương phẩm doanh nghiệp đã trúng đấu giá, được xác định trong quá trình rà soát, khắc phục những vi phạm liên quan dự án.

Như Thanh Niên đã phản ánh, thực hiện Thông báo kết luận số 837 ngày 27.11.2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 16.5.2025, UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) ban hành Kế hoạch số 312 về khắc phục khuyết điểm, vi phạm.

Theo nội dung được rà soát, dự án Summerland (phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây; nay là phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) từng được điều chỉnh diện tích từ 258.353,8 m² lên 315.344,5 m². Việc này khiến diện tích đất thương phẩm tăng từ 103.341,5 m² lên 160.289,6 m², chênh lệch gần 56.948 m², tương đương gần 5,7 ha.

Mặt tiền dự án khu đô thị Summerland ở đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: Q.H

Trước đó, các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra 2 phương án xử lý phần diện tích tăng thêm. Phương án thứ nhất là tính tiền sử dụng đất đối với diện tích tăng thêm. Phương án thứ hai là điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đưa dự án về đúng diện tích đất doanh nghiệp trúng đấu giá, trong đó đất thương phẩm trở lại mức 103.341,5 m².

Ngày 16.6.2025, Sở TN-MT Bình Thuận (cũ) tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 79 về việc điều chỉnh quy hoạch theo phương án thứ hai; đồng thời đề xuất UBND TP.Phan Thiết phối hợp các sở, ngành thẩm định, điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch chi tiết trước đây có nội dung làm tăng gần 5,7 ha đất thương phẩm.

Trong khi đó, chủ đầu tư cho rằng phần diện tích này được sử dụng xây dựng hạ tầng giao thông nội bộ, phục vụ mục đích chung của dự án.

Ngày 23.4.2025, Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, đề nghị "trả lại" hệ thống giao thông nội bộ trong dự án cho UBND TP.Phan Thiết quản lý, tương ứng với phần diện tích đất thương phẩm đã giao vượt cho doanh nghiệp.

Với quyết định điều chỉnh mới, diện tích đất ở của dự án được xác định lại ở mức 103.341,5 m², tương ứng diện tích đất thương phẩm doanh nghiệp đã trúng đấu giá.

Ngoài đất ở, dự án bố trí 68.128,8 m² cho công viên, quảng trường (chiếm 26,44%); 25.755 m² đất công viên (chiếm 10%); 6.548,3 m² đất công trình công cộng, gồm trường mầm non và hội trường khu phố. Đất giao thông còn 53.739 m², chiếm 20,86%.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, diện tích đất giao thông giảm 301,4 m² do được chuyển sang đất giao thông ngoài đơn vị ở và đã bàn giao cho UBND phường Phú Thủy quản lý.

Dự án Summerland đã triển khai xây dựng nhiều căn nhà phố và giao dịch thương mại

ẢNH: Q.H

Kéo dài tiến độ dự án đến năm 2029

Bên cạnh điều chỉnh diện tích và cơ cấu sử dụng đất, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2029, chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ tháng 7.2019 đến hết tháng 12.2027, chủ đầu tư phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quảng trường trung tâm, các khu công viên, công viên chuyên đề; xây dựng khu nhà phố và một phần khu nhà phố kết hợp thương mại.

Giai đoạn 2, từ tháng 6.2027 đến hết tháng 12.2029, triển khai các hạng mục còn lại, gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, phần nhà phố kết hợp thương mại còn lại, khu căn hộ cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, công trình công cộng và các hạng mục công viên.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết phải chấp hành đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thuế và các quy định pháp luật liên quan; đồng thời bảo đảm góp đủ vốn chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ.

Đáng chú ý, chủ đầu tư phải hoàn thiện, bàn giao các tuyến đường D2, D3, D4 cùng hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng theo quy hoạch. Doanh nghiệp không được xây dựng, chuyển nhượng, kinh doanh trên diện tích đất giao thông và đất công viên.

Việc bán nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý và có thông báo của Sở Xây dựng. UBND phường Phú Thủy có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành quy định về đất đai, xây dựng, quy hoạch và tiếp nhận bàn giao các tuyến đường D2, D3, D4.

Quyết định số 5295/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 5.11.2026, là bộ phận không tách rời của các quyết định chấp thuận đầu tư, điều chỉnh trước đây của UBND tỉnh Bình Thuận.