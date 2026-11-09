Lâm Đồng điều động hàng loạt cán bộ lãnh đạo về cơ sở

Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Bắc Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, đến Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình, được điều động đến Đảng ủy xã Liên Hương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ (đứng giữa) trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động ẢNH: NGUYỄN LUÂN

Tiếp đó, ông Nguyễn Trường Sa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, được điều động đến Đảng ủy xã Tuy Phong, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong.

Điều động ông Phạm Thành Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, đến Đảng ủy phường Phú Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động cán bộ lãnh đạo cấp sở về cơ sở

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng điều động một số cán bộ lãnh đạo cấp sở về công tác tại các địa phương.

Cụ thể, ông Trần Mậu Dũng, Phó chánh Thanh tra tỉnh, được điều động đến Đảng ủy xã Kiến Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức.

Điều động ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng, đến Đảng ủy xã Hàm Thuận, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển ẢNH: NGUYỄN LUÂN

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó giám đốc Sở Xây dựng, được điều động đến Đảng ủy Đặc khu Phú Quý, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý.

Điều động ông Trần Hoàng Vũ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tà Hine, đến Đảng ủy xã Tà Năng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Tà Năng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, thôi giữ các chức vụ tại xã và được Chủ tịch UBND tỉnh điều động đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định ông Lê Hồng Lợi, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý kể từ ngày 9.11.2026; ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận kể từ ngày 9.11.2026.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, thay mặt các cán bộ được điều động, luân chuyển phát biểu nhận nhiệm vụ mới ẢNH: NGUYỄN LUÂN

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Đình Nguyên, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; và ông Phan Đức Thanh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, được điều động đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh các nghị quyết, quy định của Trung ương xác định công tác cán bộ là nhân tố quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và thước đo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, việc điều động, luân chuyển cán bộ lần này diễn ra trong bối cảnh Lâm Đồng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ nắm chắc địa bàn mà còn phải có năng lực điều hành, tổ chức thực hiện và xử lý các vấn đề phát triển ngay từ cơ sở.