Lâm Đồng giải thể 14 trạm kỹ thuật nông nghiệp, cán bộ viên chức chuyển về đâu?

Ngày 27.10, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến hết tháng 10.2025 sẽ giải thể 14 trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực thuộc Trung tâm khuyến nông tỉnh.

Theo đó, sau khi giải thể sẽ điều chuyển hơn 20 biên chế từ các trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực về Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng giải thể 14 trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực chuyển cán bộ, viên chức về 124 đơn vị sự nghiệp công cấp xã. ẢNH: LÂM VIÊN

Đồng thời điều chuyển 272 cán bộ, viên chức, 30 hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ và 8 lao động hỗ trợ phục vụ đặc thù tại đặc khu Phú Quý về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã để đảm nhiệm vai trò khuyến nông viên cơ sở, trực tiếp hướng dẫn nông dân sản xuất. Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu tiếp nhận nhiệm vụ triển khai các hoạt động khuyến nông cơ sở; bố trí khuyến nông viên tại chỗ, thực hiện tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất cho nông dân…

Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đào tạo, tập huấn kỹ thuật ẢNH: L.V.

Sau khi giải thể 14 trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực, Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đào tạo, tập huấn kỹ thuật; quản lý và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số về khuyến nông toàn tỉnh. Chịu trách nhiệm tổ chức các chương trình khuyến nông trọng điểm, mô hình cấp tỉnh, dự án hợp tác quốc tế…

Theo Sở NN - MT tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua, các trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực đã đóng góp tích cực trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất và nâng cao năng lực cho nông dân. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp chính quyền 2 cấp mô hình trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới quản trị công và xu hướng phát triển hiện đại, do đó phải giải thể và đưa cán bộ, viên chức về các xã, phường, đặc khu.