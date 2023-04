Lâm Đồng: Khởi tố cựu Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri

Ngày 18.4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đường Hòa Bình (46 tuổi), cựu Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Bình được tại ngoại.

Vị trí đất rừng và đất lâm nghiệp mà Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri lập hồ sơ khống giao cho 7 hộ dân CTV

Theo đó, vào năm 2006, áp dụng theo Quyết định 178/2001 thi hành các Nghị định 01 và 135 của Chính phủ về việc giao khoán rừng, đất lâm nghiệp cho hộ, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ nghèo, gia đình chính sách sinh sống tại địa phương có nhu cầu nhận khoán, ông Bình đã lập khống hồ sơ giao đất, giao rừng tại tiểu khu 491 (thôn 5, xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm) để xảy ra các hậu quả mất đất, mất rừng.

Cụ thể, ông Bình và một số người liên quan đã lập khống hồ sơ đưa 7 hộ dân vào danh sách nhận khoán 130 ha rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu 491 (xã Lộc Nam), nhưng chỉ có hộ ông Đỗ Quang Thông nhận 25,3 ha; có 3 hộ là đúng đối tượng, nhưng lại không được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp còn lại được Ban Quản lý rừng Bảo Lâm (trước đây), nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri giao khoán cho một công ty trái quy định.

Sau đó, giữa công ty và một số hộ dân có tên trong danh sách nhận khoán không đúng đối tượng xảy ra tranh chấp. Liên quan đến vụ việc này, Công an H.Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.