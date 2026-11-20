Ngày 20.11, tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (số 4 Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt), Sở VH-TT-DL tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời gặp mặt, tri ân các tổ chức, cá nhân hiến tặng tư liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa cho bảo tàng.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) tại Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là lần đầu tiên hai ngày kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt này được tổ chức tại Lâm Đồng, trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Hoạt động còn mang ý nghĩa kết nối khi diễn ra ngay sau Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), hướng đến kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).

Trên vùng đất Lâm Đồng, nơi hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc với bản sắc phong phú, di sản không chỉ là tài sản quý báu của quá khứ mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương và tạo động lực cho sự phát triển.

Ký ức riêng trở thành tài sản chung

Tại chương trình, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể bảo tàng tỉnh trong việc ổn định tổ chức, mở rộng không gian quản lý sau sắp xếp, sáp nhập; thực hiện tốt công tác bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản.

Hiện bảo tàng tỉnh đang quản lý hàng chục ngàn hiện vật, tổ chức các hoạt động trưng bày tại nhiều cơ sở, phát huy giá trị 3 bảo vật quốc gia. Đơn vị cũng từng bước ứng dụng công nghệ số, đổi mới hình thức triển lãm, xây dựng các không gian trưng bày chuyên đề sinh động nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Nhiều người trẻ tìm hiểu các dân tộc sinh sống trên địa bàn Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hàng trăm tư liệu, hiện vật quý do các tổ chức, cá nhân, nhà sưu tập và nhân chứng lịch sử trong và ngoài tỉnh tự nguyện hiến tặng. Đó là những bộ sưu tập cổ vật, trang sức, nhạc cụ được gìn giữ qua nhiều thập kỷ; những kỷ vật chiến trường gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của các bậc lão thành; cùng những hình ảnh, tư liệu, vật dụng ghi dấu hành trình công tác và cống hiến của nhiều thế hệ.

Mỗi hiện vật mang một câu chuyện, một lát cắt lịch sử và những ký ức không thể thay thế. Việc các cá nhân, gia đình tự nguyện trao gửi những kỷ vật quý giá cho Bảo tàng không chỉ góp phần làm phong phú kho tàng di sản mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ ký ức chung. Từ những kỷ vật từng gắn bó với một cá nhân, gia đình, nay chúng trở thành tài sản văn hóa có giá trị đối với quê hương và các thế hệ mai sau.

Các tổ chức, cá nhân hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Dịp này, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng trao thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã hiến tặng tư liệu, hiện vật. Đây là sự ghi nhận, tri ân đối với những tấm lòng đã góp sức bảo tồn di sản, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa trong cộng đồng.

Từ những hiện vật được trao gửi bằng tình yêu và trách nhiệm, kho tàng di sản Lâm Đồng tiếp tục được bồi đắp. Đó cũng là cách những ký ức của quá khứ được gìn giữ, kết nối với hiện tại và trao truyền cho mai sau.