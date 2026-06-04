Lâm Đồng mở cao điểm siết IUU, chặn tàu cá vi phạm ngay từ trong bờ

Ngày 4.6, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Phú Quý về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra của Trung ương.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị và địa phương có tàu cá phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hàng đầu; tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, tuyệt đối không được chủ quan, hình thức hay đối phó.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện toàn bộ các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU và Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25.4.2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động thu mua hải sản ở cảng cá Cồn Chà Phan Thiết luôn tấp nập ẢNH: QUẾ HÀ

Toàn bộ số liệu, hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra phải bảo đảm chính xác, minh bạch, có khả năng đối chiếu và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình chống khai thác IUU; giải trình đầy đủ các nội dung còn tồn đọng trong giai đoạn 2024 - 2025 đã báo cáo EC để gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, tập trung thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản; quản lý, vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS); kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản lên bến và truy xuất nguồn gốc khai thác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, hệ thống VMS và hệ thống xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 10.6.2026.

Tàu cá neo đậu ở bến cảng Thanh Hải - Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Các quy trình kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác phải được rà soát, chấn chỉnh, bảo đảm đồng bộ giữa thực tế và dữ liệu điện tử.

Đối với lực lượng quân sự, biên phòng, kiểm ngư và các đơn vị liên quan, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tổ chức đợt cao điểm đến ngày 30.6 tại các cảng cá, khu neo đậu, cửa sông, cửa biển và bến cá để tổng rà soát điều kiện hoạt động của toàn bộ tàu cá.

Các trường hợp vi phạm về điều kiện hành nghề, đánh dấu tàu cá, ghi số đăng ký hoặc không thực hiện quy định cập cảng bốc dỡ sản phẩm sẽ bị xử lý nghiêm. Những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động phải được đưa về nơi neo đậu tập trung để quản lý.

Đặc biệt, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chủ động phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Đồng thời làm rõ các hành vi hợp thức hóa hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định.

Đối với các xã, phường ven biển và đặc khu Phú Quý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ đội tàu cá trên địa bàn; quản lý chặt các tàu không đủ điều kiện hoạt động hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU. Địa phương phải bố trí cán bộ theo dõi, kiểm soát, không để các tàu này xuất bến. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc phát sinh tàu cá "3 không" hoạt động trái phép.

Sửa chữa tàu thuyền tại Phan Thiết đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác IUU ẢNH: QUẾ HÀ

Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ lưu trữ và thực tế sản xuất. UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, hợp thức hóa hồ sơ hoặc sai lệch sản lượng nhằm che giấu nguồn gốc nguyên liệu.

Trước đó, ngày 25.5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các địa phương năm 2026, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng hiện có 192 km bờ biển với khoảng 8.300 tàu cá, trong đó gần 1.900 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên. Đội tàu tập trung chủ yếu tại khu vực Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa và đặc khu Phú Quý. Với quy mô đội tàu lớn, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.